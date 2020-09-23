Тысячи цветов украсят Минск осенью

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске приступили к осеннему цветочному оформлению. Об этом пишет пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"В этом году оформление выполняют по-новому. Начались посадки хризантем на основных магистралях и в парках столицы. Наш город украсят 3 тыс. сиреневых, желтых, белых, оранжевых и бордовых цветов. Их можно увидеть в зеленой зоне у гостиницы "Планета", в парке Победы, у стелы "Минск - город-герой", в парке у источника в Веснянке и в других местах", - говорится в сообщении.

Добавит красок в городской пейзаж и осенняя виола. В этом году ее в столичном озеленении применяют впервые за много лет, высадив 25 тыс. цветов. Растение будет цвести до самой поздней осени, украшая площади Победы и Независимости, улицу Притыцкого и другие.-0-