У бенгальского тигра в Минском зоопарке появилась пара

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке пополнение коллекции больших кошек - в пару белому бенгальскому тигру привезли самку, сообщили БЕЛТА в учреждении.
"В наступающем 2019-м году наш великолепный белый бенгальский тигр Саймон получил подарок. К нему из немецкого зоопарка приехала Тамути. Наши сотрудники тщательным образом выбирали полосатую аристократку, проверяли ее родословную. Которая оказалась весьма внушительной - невеста у Саймона самых лучших кровей", - отметили в зоопарке.
Тигрицу доставили в Беларусь самолетом, сейчас она осваивается в новом вольере - по соседству с вольером Саймона. Селить их вместе опасно: в природе тигры - одиночные хищники, пары образуют только на короткий период размножения.
Однако первая встреча Саймона и Тамути в Минском зоопарке уже состоялась, они привыкают друг к другу через заграждение под наблюдением сотрудников зоопарка. Полюбоваться на "сладкую бенгальскую парочку" Минского зоопарка могут и все остальные любители больших кошек.-0-
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