У каждого района есть резервы для повышения эффективности экономики - Шерстнев

13 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Каждый район Витебской области обладает резервами для повышения эффективности экономики, и руководителям нужно максимально их задействовать. На это обратил внимание губернатор Николай Шерстнев сегодня на заседании облисполкома по вопросу социально-экономического развития Витебской области в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

За январь-октябрь объем произведенного валового регионального продукта Витебской области в действующих ценах составил около Br7,6 млрд, или 104,3% к аналогичному уровню прошлого года. Однако этот показатель мог быть значительно лучше, если бы руководители ряда районов области ответственнее отнеслись к выполнению доведенных заданий, подчеркнул председатель облисполкома. "Объективные причины есть, но резервов для достижения результата гораздо больше. В каждом районе их можно найти и задействовать так, чтобы эффективно организовать работу", - убежден Николай Шерстнев.

Подробнее об экономических итогах деятельности рассказала председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина. За последние два года в регионе наметилась положительная динамика развития экономики. В этом году, как и в предыдущем, Витебская область выполняет пять из шести ключевых показателей эффективности работы. Это валовой региональный продукт, производительность труда, экспорт товаров и услуг, трудоустройство граждан на вновь созданные рабочие места. Прирост обеспечивается в промышленности, сельском хозяйстве, розничном товарообороте, общепите, инвестиционной деятельности.

Положительная динамика наметилась практически во всех отраслях экономики. Обеспечен рост объема промышленного производства по индексу физического объема на 11,2% к уровню прошлого года. Сохраняется высокий удельный вес отгруженной инновационной продукции (за январь-октябрь - 28,9%) и низкий запас готовой продукции к среднемесячному объему производства в фактических ценах. Положительный вклад в формирование ВРП вносит в нынешнем году сельское хозяйство. Темп роста валовой продукции в этой сфере за 11 месяцев составил 101,2%. С приростом сработали 13 районов области. Работа по системному развитию агропромышленного комплекса региона продолжается.

"Таким образом, в текущем году область выполнила поставленные задачи по развитию региона. Кроме того, улучшилась финансовая деятельность, практически наполовину к началу года сократилось количество убыточных организаций, удалось провести определенную работу по оптимизации затрат в них, что и позволило выйти на рентабельную деятельность, стабилизировать ситуацию с расчетами", - отметила Анжелика Никитина.

Важным резервом повышения эффективности экономики, наполнения бюджета и повышения благосостояния жителей, по ее мнению, является развитие малого и среднего бизнеса. "Сегодня в предпринимательском секторе трудится почти 30% экономически активного населения области, он обеспечивает треть инвестиций в основной капитал, четвертую часть бюджета, более половины экспорта товаров, а экспорт услуг - на 96%. Положительной динамике способствует проводимая государством политика, направленная на создание благоприятных условий развития бизнеса", - констатировала председатель комитета. По ее словам, системная работа с предприимчивыми людьми способствует созданию новых организаций: за январь-сентябрь нынешнего года в Витебской области появилось на 20 организаций и 630 новых рабочих мест больше, чем в прошлом году.-0-