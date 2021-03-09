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09 марта 2021, 20:58

У комиссии нет цели собрать в базу как можно больше незанятых в экономике - Куницкая

Фото из архива
Фото из архива

С 1 мая попавшие в базу незанятых в экономике трудоспособные граждане должны будут возмещать полную стоимость отдельных коммунальных услуг. Основные волнения по этому поводу прошли, однако работа со списками в комиссиях по незанятым в экономике гражданам продолжается. Кто-то сменил статус безработного и трудоустроился, кто-то оформил предпринимательство или ремесленничество, кто-то решил получить образование за рубежом, посвятить свободное время уходу за престарелыми родителями или часто болеющими детьми. О том, как актуализируется база незанятых в экономике и как изучают трудные, перспективные и другие ситуации гомельчан, рассказали БЕЛТА в администрации Железнодорожного района Гомеля.

Многовекторный обзор

В Беларуси сформирована база незанятых в экономике граждан. В нее попали совершеннолетние собственники жилья и плательщики услуги по горячему водоснабжению, которые не задействованы в экономике. Ежедневно на местах предварительные списки актуализируются.

Работа районной комиссии по незанятым в экономике отработана до нюансов. Председатель комиссии - глава администрации Железнодорожного района Александр Сиваков, курирует работу его заместитель Надежда Куницкая. На заседаниях присутствуют представители службы занятости, налоговой инспекции, ОВД, учреждений здравоохранения и других ведомств.

"Информация об этой работе общедоступна. В районе созданы специальные информационные пункты для консультирования в рамках реализации декрета №3 "О содействии занятости населения". Ежедневно специалисты ведут прием в микрорайоне Костюковка, а также в КЖРЭУП "Сельмашевское" и "Железнодорожное", КУП "Водоканал". Мы используем максимум возможностей, чтобы проинформировать граждан о нахождении в базе незанятых и путях получения содействия в трудоустройстве. Граждан, включенных в предварительно сформированные списки, регулярно информируем письмами через КЖРЭУПы, уведомляем о необходимости предоставлении документов, подтверждающих занятость. Справочную информацию о работе комиссии размещаем на квитанциях об оплате услуг ЖКХ. К тому же каждую неделю желающие могут обратиться ко мне на личный прием и уточнить ситуацию в индивидуальном порядке", - рассказала Надежда Куницкая.

Когда люди находятся в длительном отъезде или работают за границей, проинформировать этими способами не получается. Тогда приступают к разным вариациям плана "Б". К примеру, оставляют сообщение родным или соседям. При этом третьих лиц не посвящают в конкретику. "Тактично и конфиденциально просим передать отсутствующему соседу, чтобы он обратился в администрацию района. Взаимодействуем с участковыми инспекторами, которые в курсе местонахождения людей. Но это бывает не так часто", - уточнила заместитель главы администрации.

Надежда Куницкая подчеркнула, что в основном люди сами заинтересованы прояснить ситуацию о своем статусе. Тема не нова, все нововведения на слуху - и горожане осознанно относятся к этому. Ведь в ряде случаев это не просто констатация факта, но и реальная помощь.

История каждого рассматривается индивидуально

Между заседаниями комиссии проходит две недели. За время с прошлого заседания собраны документы по 15 гражданам. Как подчеркивают в администрации, сейчас вала дел нет, основной поток вопросов, эмоций и нюансов был при формировании предварительных списков незанятых в экономике. Сейчас работа идет в размеренном ритме.

На столе в кабинете секретаря комиссии Елены Бобровник несколько увесистых папок. В них - подборка документов по каждому заявителю. "В этих случаях все понятно. Вряд ли кто-то придет завтра на заседание, но при желании граждане могут присутствовать. В любом случае в ближайшее время они узнают о решении комиссии в отношении их ситуации", - отметила секретарь.

С начала текущего года прошло четыре заседания комиссии по координации работы по содействию занятости населения. С 1 января в комиссию обратились 92 человека. 73 из них подтвердили свою занятость, пятеро оформили ремесленничество, четверо очно обучаются за границей, шестеро ведут подсобное хозяйство. Еще четыре человека оказались в трудной жизненной ситуации, что подтвердили на заседании комиссии.

Объективность - главный принцип

Это основной ракурс, под которым рассматривают поступающие дела в комиссии района. Коллегиально принимают решения о полном или частичном освобождении от оплаты отдельных услуг ЖКХ по 100%-ному тарифу.

Так, в комиссию обратилась гомельчанка, которая ухаживает за престарелой матерью. Она предоставила полный пакет документов о состоянии здоровья пожилой женщины и необходимости ухода за ней. Заявительница полностью освобождена от оплаты.

К слову, такое право могут получить не только граждане, которые ухаживают за родными с инвалидностью I группы. В доказательство в комиссии приводят историю горожанина предпенсионного возраста. Мужчине остается буквально пару лет до выхода на заслуженный отдых, к тому же сказываются проблемы со здоровьем. С этим связаны его трудности с трудоустройством. Также он присматривает за 90-летней матерью, которая не является инвалидом I группы. "Комиссия изучила документы, все ее члены вошли в положение человека и приняли решение освободить его от оплаты услуги со 100%-ным возмещением", - привела пример Надежда Куницкая.

В жизни множество случаев и обстоятельств, в которые попадают люди. Есть шаблонные, стандартные ситуации, которые в комиссии рассматривают в штатном режиме. А некоторым приходится уделить больше времени. Заместитель главы администрации вспомнила еще один нерядовой пример. В комиссию обратилась гомельчанка, воспитывающая болезненного ребенка. Из-за частых заболеваний он пропускает школу, нуждается в особом уходе и присмотре. Женщина находит варианты для трудоустройства, однако режим предлагаемой работы не позволяет уделять должное внимание ребенку. Это затрудняет ее трудоустройство. "По законодательству в базу не включаются женщины, воспитывающие детей до 7 лет. Мамы ребят постарше могут быть задействованы в экономике. Но мы изучили ситуацию и пошли навстречу этой семье", - сказала Надежда Куницкая.

В одной из папок с документами для рассмотрения на ближайшей комиссии - квитанция об оплате сбора за осуществление ремесленнической деятельности. Это доказательство занятости молодой мамы двоих детей. Рукодельница оформила ремесленничество и теперь занимается вязанием и швейным делом.

В подшивке - история еще одной гомельчанки. 48-летняя женщина живет и работает в Нидерландах. В ее собственности - квартира в Гомеле. Поэтому она попала в базу незанятых в белорусской экономике. При этом с 2018 года горожанка трудится помощником бухгалтера в одной из компаний за рубежом. Справка с места работы и нотариально заверенный перевод - подтверждение ее занятости.

"Хочу быть строителем" - с таким желанием не раз приходил в комиссию житель района предпенсионного возраста. И хотя он не значился в перечне незанятых в экономике, переживал за подобную перспективу и был всерьез озадачен вопросом трудоустройства. "Конечно, подсказали ему, куда обратиться. При нем зашли в базу вакансий, которая доступная для всех пользователей интернета, и подобрали несколько вариантов. Мужчина самостоятельно связывался с потенциальными нанимателями, ходил на собеседования и трудоустроился. Казалось бы, у всех сейчас есть компьютеры и гаджеты, но людям старшего поколения нужна такая помощь. И в наших силах им помочь", - рассказала Елена Бобровник.

Без лишних слов

Секретарь комиссии уверяет: в их лексиконе отсутствует слово "тунеядец". "Многие, особенно поначалу, обижались, переживали, что попали в так называемый список тунеядцев. Старались таким людям разъяснить, что это слово не из нашей лексики. Мы общались и общаемся с людьми исключительно в деловом русле, без какого-либо подтекста. Изучаем ситуацию, при необходимости помогаем разобраться", - уточнила Елена Бобровник.

Ненаказуемая инициатива

Некоторые коррективы в работу комиссии внесла пандемия коронавируса. В первую очередь они касались максимальной безопасности граждан. Большинство заявлений и документов принимали по электронной почте. Желающие могли оставить справки и в папке в фойе на первом этаже.

"Многие в этот период по понятным причинам старались ограничить выходы, а также сократить посещение поликлиник и больниц без особой необходимости. И мы взяли на себя ответственность - делали запросы в учреждения здравоохранения для предоставления документов о состоянии здоровья наших заявителей, - рассказала Надежда Куницкая. - Многие были нам за это очень благодарны. А ведь именно в этом главная задача органов исполнительной власти - максимально упростить прохождение подобных процедур, избавляя от излишнего хождения по кабинетам".

Жизнь и работа нон-стоп

Общее число жителей района, занесенных в базу, в районной комиссии не называют. Это непостоянная величина. "В жизни каждый день что-то меняется: кого-то теряем, кто-то рождается. К тому же никто не застрахован от временных трудностей. Некоторые люди по разным причинам теряют работу, потом трудоустраиваются. Есть, конечно, и те, кто не работает десятилетиями, и те, кому религия запрещает трудиться. Однако таких единицы, как и тех, кто пытается представить себя жертвой и вызвать общественный резонанс. Достаточно следовать законному алгоритму, написать заявление - и комиссия рассмотрит его, изучит и вникнет в трудную жизненную ситуацию. Поверьте, такой цели, как собрать в базу как можно больше незанятых в экономике любым способом, нет. Все исключительно в законном порядке", - резюмировала Надежда Куницкая.

При наличии вопросов по реализации норм декрета №3 каждый житель района может обратиться в администрацию Железнодорожного района Гомеля по проспекту Победы, 19, каб.308. Прием проводится ежедневно с 8.30 до 17.30. Также можно отправить письмо на e-mail: comisd3@mail.gomel.by. Объективность и подробную инструкцию, как действовать дальше, здесь гарантируют. Выход всегда находится, особенно для тех, кто заинтересован в этом, уверяют в администрации.

БЕЛТА.-0-

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