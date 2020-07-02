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02 июля 2020, 19:56

"У меня внутри еще так много любви" - приемная семья из Бобруйска готовится к переезду в новый дом

2 июля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Новый детский дом семейного типа откроют в Бобруйске 3 июля. Сейчас у семьи Карахановой-Петрушко идут последние приготовления к торжественному мероприятию: развешиваются шторы и картины, на полках расставляют семейные фотографии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Когда-то я мечтала, что буду работать в детском доме. Были мысли, что раз не смогу всех забрать к себе, пойду туда работать. Я по образованию музыкант и могла бы учить малышей пению, танцам и проводить с ними время, - рассказывает Светлана Караханова - А вот как жизнь повернулась - у нас своя большая семья. Сейчас у нас четверо приемных детей: мальчишки от 5 до 16 лет. А завтра в новом и большом доме будет жить уже шесть деток - сегодня к нам переедут двое ребят. Волнуемся, как им будет у нас, сможем ли найти общий язык".

У Светланы и Петра двое своих детей: мальчик и девочка. А история приемной семьи началась еще 16 лет назад. "Я в какой-то момент осознала, что у меня внутри еще так много любви и я могу дать ее тем малышам, которые лишены теплой семейной атмосферы. Муж меня в этом поддерживал. Так в семье появилась Надюша. Мы стали опекунской семьей. Ей тогда была 14 лет, и она так быстро выросла, что мы даже не заметили. Наша девочка поехала учиться в Гомель. Теперь там живет, а к нам приезжает в гости с внученькой Варей", - делится женщина.

После семье Карахановой-Петрушко предложили стать приемными родителями. Так в их семье появились сразу трое деток: двое братьев и сестра. Девочку через два месяца удочерили, старший мальчик - уже выпускник.

"В комнате мальчишек стояла двухъярусная кровать. После отъезда Эдика стал пустовать нижний этаж. Я тогда ходила и думала: как так, ведь еще столько деток, которые в таком маленьком возрасте испытали огромную душевную боль, а у нас место пустует. Позвонили из отдела по образованию Бобруйского горисполкома, предложили взять ребенка. И мы поехали в Могилев знакомиться с детьми. Пришли в одну группу, а малыш сразу подбежал и к мужу на руки. Супруг растрогался, решили забрать мальчика. Потом пошли познакомиться со вторым малышом: вышел к нам мальчик, маленький, зажатый весь. Я взяла его на руки, а он ко мне так аккуратно прильнул. Уже расплакалась я. Вот и уехали домой все вместе", - вспоминает Светлана.

До появления нового дома семья жила в частном секторе на улице Жлобинской. Старшие дети считают, что новый район удобнее - ближе к центру города. Да и двор уложен плиткой - теперь здесь можно кататься на самокатах и велосипедах. "Наши ребята и комнаты уже поделили: младшие уже расставляют игрушки, старшие планируют, как и куда будут складывать свои вещи. Уже опробовали новую песочницу и игровые на улице - остались довольны", - добавляет мама большой семьи.

"Если бы не было такой поддержки со стороны государства и нашего горисполкома, мы бы не решились брать столько детей, - признается Светлана. - Такой большой и комфортный дом, с ремонтом и мебелью - это настоящий подарок. И что самое важное, у всех наших детей появится свой уголок, потому что в старом доме мы уже плохо помещались".

Такой детский дом семейного типа станет в Бобруйске восьмым по счету. Возводили его специалисты Бобруйского завода крупнопанельного домостроения в сжатые сроки - на строительство дома и благоустройство территории ушло около месяца.-0-

Фото Олега Фойницкого

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Бобруйск дети жилье семья
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