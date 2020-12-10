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10 декабря 2020, 22:04

У подножия Каменецкой вежи

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Сырный вкус Беловежской пущи
Знания без границ

Новое путешествие по регионам привело нас в самый западный уголок Беларуси – Каменецкий район.

Чаще всего туристы, спешащие в Беловежскую пущу, незаслуженно проезжают мимо Каменца, хотя здесь действительно есть на что посмотреть. Чем сегодня живет один из экономически сильных районов Брестчины, рассказал председатель райисполкома Валентин Зайчук.

Четко сработали

Еще лет пять назад Каменецкий район называли аграрным. Все изменилось с приходом Валентина Михайловича, решившего, что очень важно развивать и промышленную сферу.

– Сегодня мы можем смело говорить о Каменецком районе как об аграрно-промышленном регионе. Работа промышленного комплекса базируется на пяти основных предприятиях, в числе которых лидер масложировой отрасли Беларуси – ООО "Агропродукт". Его производственная мощность позволяет перерабатывать 240 тысяч тонн сырья в год. Элитная продукция СОАО "Беловежские сыры" известна далеко за пределами нашей страны. Уникальный в своем роде аграрный комплекс "Беловежский", в составе которого собственный мясокомбинат и комбикормовый завод. Налажена работа группы компаний "Риона" – современного производителя полимерной продукции и упаковки, – рассказывает председатель райисполкома.

Вместе с тем Каменетчина по-прежнему остается одним из крупнейших районов Брестской области по производству сельскохозяйственной продукции.

– Безусловно, этой сфере – особое внимание. Порядка 30% свинины в области производится нашим районом. Существенные проценты также по остальным позициям, – отмечает Валентин Зайчук. – Чтобы иметь стабильную выручку, важно развивать производство молока. Так, за пять последних лет удой вырос на 1800 литров. Получается, в среднем по литру молока в день прирастали. Если еще несколько лет назад в районе только 50% стада находилось на стойловом содержании, то сейчас, за счет строительства новых и реконструкций старых ферм, подошли к 85%.

Важно, что строят здесь не просто стандартные фермы, а уникальные объекты. Например, в ОАО "Беловежский" на новом комплексе ввели в эксплуатацию роботизированную установку "карусель", которую обслуживает всего один человек. Ни в Беларуси, ни в странах Содружества пока таких установок нет. Их во всем мире насчитываются единицы.

Все для комфорта: и вода, и работа

Валентин Михайлович поспешил заверить, что район развивается, в первую очередь, благодаря трудолюбию местных жителей. Уже который год здесь держится один из самых низких в области показателей безработицы – всего 0,05 – 0,1%. При этом на них приходится больше 300 вакансий. Требуются ветврачи, слесари, каменщики и другие специалисты. Сложность в том, что людей с такой специализацией сегодня не хватает. Но руководитель района не считает это большой проблемой:

– Кто-то ездит на работу в Брест, Жабинку, Пружаны. А кто-то, наоборот, – к нам из того же областного центра. Вполне нормально, когда есть трудовая миграция. Надо сказать, что наши зарплаты не сильно отличаются. В сельском хозяйстве, например, средняя – 1100 рублей.

Чтобы людям хотелось жить и работать на своей малой родине, очень важно создать для них условия не хуже, чем в большом городе. Например, сегодня в районе нет ни одного агрогородка или крупной деревни, которые не были бы газифицированы. Оказывается, еще в 2019 году горячая вода в многоэтажках Каменца и Высокого была исключительно по графику. Причина – устаревшее оборудование, из-за которого возникали огромные теплопотери. И вот многолетняя проблема решена – с начала года горячая вода в многоквартирных домах подается регулярно – с 7.00 до 23.00.

– Пришли в наш район многие известные торговые сети, что тоже немаловажно для комфортной жизни. С Брестом у нас развито хорошее транспортное сообщение: 30 минут – и ты в городе. Но куда удобнее совершать покупки в 5 – 10 минутах от дома. К тому же открытие магазинов – это еще и новые рабочие места, – подчеркивает Валентин Зайчук.

Новоселов будет больше

Если в районе активно ведется строительство, значит, он будет жить и процветать. Так, за последнюю пятилетку в эксплуатацию введено больше 63 тысяч квадратных метров жилья, в том числе и для нуждающихся. На селе жилье для своих работников строят в основном сельхозпредприятия. Активно выделяют участки для возведения частных домов. На данный момент ведется разработка проекта целой такой застройки с восточной стороны Каменца – будет выделено порядка 65 земельных участков. Готовится проектная документация на обеспечение участками 30 нуждающихся жителей агрогородка Каменюки.

– Что касается многоэтажного жилья, то на въезде в райцентр со стороны Бреста предусмотрена большая площадка под новый микрорайон, который будет состоять примерно из 30 домов. Здесь уже начато строительство первых многоэтажек. По предварительным подсчетам, к 2030 –

2035 годам мы этот квартал застроим, – рассказывает руководитель района. – Также отмечу, что все больше городских покупают пустующие дома и приводят их в полный порядок или строят новые. Одни переезжают жить в деревню, а другие используют участки в качестве дачи. Тем более у нас такие замечательные места: рядом пуща, лесные массивы, реки. Одним словом, красота!

Есть мечта? Значит, будет и бассейн!

Местные жители отмечают, что за последние годы район значительно преобразился. Очень многое сделано и по благоустройству, и в плане социальной сферы. В известном издавна городе сыроваров Высокое не осталось ни одного здания, которое бы не было современным: школа, детский сад, Дом культуры, поликлиника. В Каменце несколько лет назад завершили реконструкцию одного из важнейших социальных объектов – поликлиники. Но все же у Валентина Зайчука осталась одна давняя мечта – построить в районе бассейн. К слову, вопрос этот рассматривается уже пять лет.

– Есть один бассейн – в Каменце, но и он нестандартный. Было бы оптимально построить современный, хотя бы на четыре дорожки в Беловежском, потому что и Высокое рядом, и Оберовщина, – подтверждает он. – Еще хотелось бы создать в Каменце и Высоком краеведческие музеи. Эти города действительно с большой и интересной историей. Конечно, думаем над новым производством. Пусть оно будет сразу и небольшое, но со временем перерастет в 150 – 200 рабочих мест.

Туристам, которые следуют в Беловежскую пущу, Валентин Зайчук советует первым делом побывать в Каменецкой башне (ее еще называют Белой вежей), с которой, как гласят легенды, связано название всем известного природного заповедника. Рядом в скором времени построят кафе или ресторан с автостоянкой для удобства посетителей.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

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