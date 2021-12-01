У поселка Аннополь в Минском районе сегодня временно ограничат движение

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе, вблизи поселка Аннополь, сегодня временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Сегодня с 19.00 до 20.30 вблизи поселка Аннополь Минского района на пересечении автодорог Каралино - Паздерки и Аннополь - Еськовичи запланирован следственный эксперимент с целью установления обстоятельств ДТП на этом участке дороги. В указанный период времени будет полностью ограничено движение в обоих направлениях", - рассказали в СК.
Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-