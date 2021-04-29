У пострадавших от аварии на ЧАЭС районов огромный потенциал развития - мнение

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, имеют огромный потенциал развития. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Костюковичского районного Совета депутатов Лариса Герасимова.

"Наш район стал одним из серьезно пострадавших районов Могилевской области после аварии на Чернобыльской АЭС. Много населенных пунктов подверглись загрязнению, часть из них была отселена. Сократились земли и численность населения. Однако хочется высказать слова огромной благодарности руководству нашей страны, Президенту, за то, что не бросили нас один на один с этой бедой, - отметила Лариса Герасимова. - Территориям, которые пострадали от радиационного загрязнения, уделяется огромное внимание. Для помощи был принят указ №235, благодаря которому наш район продолжает успешно развиваться".

После взрыва на ЧАЭС в Костюковичском районе 78 населенных пунктов подверглись радиоактивному загрязнению, из 41 были веселены люди. В 1986 году численность населения с 34 тыс. снизилась до 23 тыс. В зоне загрязнения оказались 52 тыс. га земли.

По словам Ларисы Герасимовой, за время действия этого указа и программы по развитию юго-восточных регионов Могилевской области в Костюковичском районе сделано много. "Серьезный шаг в развитии сделала наша социальная сфера - у нас построена и функционирует современная больница, где на высоком профессиональном уровне жители нашего района получают медицинскую помощь. Был создан физкультурно-оздоровительный центр, услуги которого доступны для каждого желающего. Развивается промышленность - за это время у нас появилось много деревообрабатывающих предприятий и, что немаловажно, среди них есть частные производства. Ежегодно прирастает новой техникой сфера АПК - поддержку здесь нам тоже оказывает государство. Мы строим жилье, у нас развиваются семьи, рождаемость имеет положительную динамику - за это время у нас созданы все необходимые и комфортные условия для жизни, - подчеркнула заместитель председателя. - Я уверена в том, что у всех районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, есть огромный потенциал для развития. И очень важно, что Александр Лукашенко продолжает поддерживать эти регионы. Благодаря этому не только наш регион, но и все другие, кто оказался в зоне загрязнения, смогут найти новые точки роста - это может быть туризм, появление новых промышленных и производственных предприятий и другое. Эти земли должны быть перспективным резервом для нашей страны, конечно, с определенными ограничениями".

Как сообщалось ранее, разработать программу возрождения чернобыльских земель Александр Лукашенко поручил 26 апреля во время совещания в Брагине.

"Эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля. С некоторыми особенностями", - заявил Александр Лукашенко. По его словам, не следует стремиться восстановить небольшие деревни, и это не нужно делать: "Нам надо определиться, как мы говорили в Наровле, где будут жить люди. А это районные центры (они есть) и агрогородки, которые в принципе существуют. Надо сосредоточиться на этих агрогородках".

Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. "Но первоочередным образом нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их немало. Много таких участков", - отметил глава государства. Естественно, будут уделять внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике этих районов. Стоит задача выработать соответствующую программу к сентябрю.-0-