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02 июля 2020, 15:01

У "Солнечного" есть душа

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Попадая на территорию унитарного предприятия "АСБ санаторий "Солнечный", ощущаешь необыкновенную уединенность и уют.

А ведь здравница находится всего в нескольких километрах от города Бреста! От суеты и шума большого города отдыхающих надежно защищает массив соснового бора. Единственное, что нарушает полуденную тишину, – это мерный стук мяча на теннисном корте да пение птиц в тенистых кронах деревьев.

Расположенный возле деревни Волки на берегу реки Мухавец "Солнечный" позиционирует себя как санаторий для индивидуального и семейного отдыха. Его слоган – "Согрей свое здоровье!" – полностью отвечает возможностям оздоровительного центра. Здесь могут принять до 200 человек. Условия проживания – в номерах в основном в трехэтажном корпусе или апартаментах в двухэтажных коттеджах – устроят самых искушенных клиентов. К услугам отдыхающих – зал для занятий фитнесом и лечебной физкультурой, оснащенный силовыми тренажерами, беговыми дорожками, велотренажерами, элипсоидами и другим оборудованием.

Медицинская база здравницы оснащена по последнему слову науки и техники. Здесь восстанавливаются после заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата. При отсутствии противопоказаний клиентам предложат максимальный набор медицинских услуг. Водолечение (бассейн с массажными подводными стойками, гейзером, водопадом, аквааэробикой, различные виды душа и лечебных ванн), ручной или механический массаж, спелеотерапия, тепло- или грязелечение, фитотерапия, ингаляция, магнито-лазерная терапия, аромарелаксация – вот лишь неполный перечень обязательных процедур.

Список платных услуг, в числе которых современные методы лечения, еще более впечатляющий. Это внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты под ультразвуковым контролем, карбокси- и криотерапия, ударно-волновая терапия, косметические и SPA-программы по уходу за лицом и телом, иппо- и канистерапия.

Санаторий располагает запасами минеральной воды, которая добывается из собственной скважины глубиной 1340 метров. В скором времени этой водой заполнят и новый большой бассейн, строительство которого подходит к завершению. Здесь предусмотрены три плавательные дорожки, джакузи для взрослых и лягушатник для детей, а также комплекс бань и саун. В этот проект "Солнечный" вложил $1 млн.

В "Солнечном" действует система скидок, есть возможность оздоровления в вечернее время по программе "Профилакторно-оздоровительная путевка без отрыва от производства".

В учреждении существует бесплатный трансфер из Бреста и обратно, охраняемая автостоянка, выезды транспортом санатория на экскурсии, Wi-Fi и интернет, пользование инфраструктурой, УЗИ щитовидной железы, бесплатное пребывание детей до трех лет, которым ежедневно выдают козье молоко.

"Деньги нужно уметь не только зарабатывать, но и тратить. Многие считают, что мы теряем на бесплатных услугах. Я так не думаю, – говорит директор санатория Сергей Сорока. – В общем обороте предприятия эти финансовые потери составляют максимум 1,5%, а выгода, в том числе и имиджевая, – в разы больше. Не случайно 80% наших клиентов возвращаются сюда снова: говорят, у "Солнечного" есть душа. Слышать такое, безусловно, очень приятно. Когда есть душа, тогда человек совсем по-другому себя ощущает на отдыхе. Это при наличии того, что он в первую очередь должен получить еще и результат лечения. Человек, который инвестирует деньги в свое здоровье, – это наш клиент".

УП "АСБ санаторий "Солнечный" дважды становился лауреатом конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" в номинации санаторно-курортные услуги и удостоен двух дипломов конкурса "Я познаю Беларусь".

В краю лесных озер

Санаторно-курортная организация "Брестагроздравница" – одна из старейших в Беларуси, до 2003 года больше известная как санаторий "Берестье".

Расположенный в 40 километрах от Бреста на территории уникального биосферного резервата и ландшафтного заказника "Прибужское Полесье" на берегу живописного озера Рогознянское, "Берестье" ежегодно привлекает до 7 тыс. отдыхающих, более половина из которых – иностранные граждане. Современная лечебная база с широким спектром оздоровительных процедур вкупе с реликтовым сосново-лиственным лесным массивом создают особо благоприятные условия для отдыха и лечения.

Соединенные между собой переходной галереей 12-этажный и 3-этажный корпуса рассчитаны на одновременный прием 362 человек. Здесь успешно лечат болезни сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, органов дыхания и гинекологические заболевания. Здравница является хорошим подспорьем в части амбулаторной реабилитации пациентов, перенесших разного рода пневмонии.

Жемчужиной санатория по праву считается плавательный бассейн с природной минеральной водой – единственный в своем роде в Брестской области. "Минерализация воды составляет 16–18 г/л. По сути, она аналогична морской воде. Не обязательно ехать на моря-океаны – такую возможность наш санаторий предоставляет круглый год, – отметил директор "Брестагроздравницы" Сергей Житинец. – В воду мы не добавляем никаких химических реагентов. Пропустив ее через электролизную установку, получаем активный анолит – тот же хлор, но из минеральной воды. По крайней мере, человек не ощущает, купаясь в бассейне, запаха хлора и более комфортно себя чувствует".

Лечебное воздействие минеральной воды в бассейне дополняется гидромассажем каскадного душа, что в комплексе оказывает мощный оздоровительный эффект на сердечно-сосудистую и костно-мышечную системы.

В целом здравница предлагает до двух сотен медицинских услуг различного профиля с применением современного оборудования и уникальных методик лечения. Помимо набора стандартных процедур – бальнео-, тепло-, электросветолечения, лечебного массажа, ингаляционной терапии – используются нетрадиционные методы лечения, а также новейшие достижения физиотерапии.

Здесь работает клинико-биохимическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики с возможностями электрокардиографии, суточного холтеровского мониторирования сердечного ритма и артериального давления ЭКГ, спирографии.

Для проживания предлагается широкий выбор номеров различной категории – от двухместных "экономов" до двухкомнатных "люксов". Отдыхающих потчуют блюдами национальной белорусской кухни.

Для любителей спорта на территории санатория есть тренажеры (на улице и в зале), открытые площадки для игры в волейбол, бадминтон, мини-футбол, теннис, организован прокат велосипедов и катамаранов, на которых можно совершить незабываемые прогулки в краю лесных озер.

На лето разработаны льготные ценовые предложения для отдельных категорий отдыхающих. Установлены бонусы для пенсионеров, детей-инвалидов и инвалидов I, II, III групп. Цены на путевки в санаторий одни из самых низких по стране и начинаются от Br 37–43 за день пребывания.

Светлана ВЕЧОРКО

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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