У споровцев дело спорится

В ОАО "Спорово" уже приступили к севу царицы полей. В этом деле важно все – состояние техники, качество семян, а также погода, которая нынешней весной не особо радует аграриев.

Под кукурузу в хозяйстве отвели 650 гектаров. Закупили семена гибридов немецкой селекции, которые более холодоустойчивы. В планах – завершить работу к 20 числам мая.

– Сеять будем порционно. Сразу пойдет зерновая группа – примерно 50–70 гектаров. Далее небольшой перерыв. Посмотрим на погодные условия, может, изменятся в лучшую сторону. Пока же радоваться нечему: ночью фиксируем минусовые температуры, – поясняет директор ОАО "Спорово" Николай Дымша. – Виды на урожай были хорошие, а из-за заморозков придется по второму разу пересеивать часть ярового клина, чтобы не остаться без зерна.

Всего же зерновой клин в хозяйстве занимает 1300 гектаров. Основной упор здесь делают на яровую пшеницу (300 га). Еще примерно 40% площадей отвели под тритикале. Также сеют овес и ячмень.

За более чем 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве не припомнит таких сюрпризов погоды главный агроном ОАО "Спорово" Иван Прокурат:

– Январский плюс обернулся для нас апрельским минусом. Мало того, что пришли заморозки, так еще и засуха – в почве почти нет влаги. Предпринимаем все возможное: в полном объеме внесли удобрения. Но провести должную химическую обработку мешают холода.

Большое внимание в "Спорово" уделяется обновлению техники. В машинно-тракторном парке есть агрегаты как отечественного, так и зарубежного производства, немалую часть составляют современные энергонасыщенные тракторы.

– Постоянно обновляем свой парк. Работая руководителем, пришел к выводу, что намного выгоднее купить новую технику, нежели постоянно вкладывать в ремонт старой, отработавшей много лет. Так, в прошлом году приобрели немецкий кормоуборочный комбайн, – отмечает директор. – С начала 2020-го уже закупили два трактора и новую кукурузную сеялку. Вот-вот поступит новенький погрузчик "Амкодор-342".

Стратегическое значение в хозяйстве придают развитию животноводства. Общее поголовье – 3400, из которых 955 – дойное стадо. За 2019 год удой на корову составил 6240 килограммов молока. В целом в сутки одна буренка в хозяйстве дает чуть больше 20 литров, 97% молока идет высшим и сортом экстра.

Большая часть поголовья, в том числе и дойное стадо, содержится на молочно-товарном комплексе "Спорово". На МТФ "Здитово" находятся быки на откорме. Каждый месяц хозяйство реализует по 100-120 голов, весовая кондиция – 450 килограммов и выше. В денежном эквиваленте получается неплохой доход от продажи – порядка 90-100 тыс. рублей.

Планы у Николая Дымши масштабные. Первым делом необходимо выйти полностью на молоко сорта экстра. Для этого нужно построить новый молочно-товарный комплекс на 600 голов.

– Надеемся, что попадем в госпрограмму по развитию молочного скотоводства на 2020 год, которая предполагает льготы, – поясняет Николай Александрович. – Но, как говорится, на государство надейся, а сам не плошай. Поэтому если и не войдем в программу, то выполним работы своими силами.

Основной упор в хозяйстве делают на яровую пшеницу. В этом году государственный заказ по этой культуре составляет 950 тонн.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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