30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У стен дворца в Старом замке в Гродно пройдут масштабные раскопки. Результаты позволят узнать, как ранее выглядели входы во дворец, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В Гродно продолжается масштабная реконструкция Старого замка. Строительные работы первой очереди ведутся согласно графику. Сейчас идет процесс заключения договора на изготовление предпроектной документации по второй очереди реконструкции замка.

"Продолжатся и комплексные научные исследования на эту тему, в том числе археологические изыскания. Для этого планируется перемещение остатков верхней церкви с места нынешнего хранения у стен дворца на специально подготовленную площадку. Результаты раскопок позволят поставить точку в спорах о том, сколько было входов во дворец, как они выглядели, каким был парадный вход. Запланированы зондажи как снаружи, так и внутри замка. Далее будут изучаться исторические источники, чтобы восполнить белые пятна, которые еще существуют в комплексных научных исследованиях, выполненных еще в 80-х годах прошлого века", - рассказали в управлении культуры.

Что касается работ первой очереди, то до конца года планируется завершить возведение башни и каменицы, вставить окна и приступить к внутренней отделке. На строительной площадке продолжается сборка конструкций купола въездной башни. Уже можно увидеть, как он будет выглядеть.

Сейчас специалисты УП "Институт Гродногражданпроект" заканчивают разработку технического задания и эскизных предложений по интерьерам. Объявлены и тендеры на изготовление элементов интерьера для каплицы, алебастрового зала, королевской бани и покоев чиновника. Предусмотрены разные виды работ - живопись, элементы из дерева, железа, стекла, в том числе и витражи. Одновременно специалистами Гродненского областного историко-археологического музея ведутся работы по созданию экспозиции об истории города и замка.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году. Реконструкция ведется по проекту Владимира Бачкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория.

Продолжается реконструкция и реставрация других исторических объектах региона. Например, до конца года планируется завершить работы на северной башне Гольшанского замка: смонтировать лестницы, благоустроить территорию вокруг, открыть экспозицию по истории замка. Установят у замка киоск по продаже билетов и сувениров.-0-