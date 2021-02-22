У студентов-таможенников БГУ появилась корпоративная фуражка

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпоративная фуражка стала атрибутом первокурсников студентов-таможенников БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Головной убор выполнен в символизирующем молодость белом цвете с бархатным зеленым околышем, традиционном для таможенной геральдики оттенка. На фуражке расположены кант темно-синего корпоративного цвета БГУ и кокарда с эмблемой кафедры таможенного дела. Головной убор студенты будут носить на различные университетские культурные и торжественные мероприятия, - рассказали в пресс-службе. - Идея введения традиции узнаваемого атрибута принадлежит заведующему кафедрой таможенного дела факультета международных отношений БГУ Виктору Остроге. Воплотили ее работники белорусской фабрики головных уборов "Людмила".

C 2000 года кафедрой таможенного дела БГУ подготовлено свыше 900 высококвалифицированных специалистов. Для обучения студентов регулярно привлекаются практики, часть преподавателей имеют опыт службы в таможенных органах Беларуси. Выпускники работают в таможенных органах и сфере международной логистики. "Традиция ношения фуражек как одного из предметов студенческой униформы зародилась в университетах Германии в XVIII веке. По цветовой гамме головного убора и наличию на нем дополнительных элементов: лент, значков - можно было определить принадлежность к тому или иному студенческому братству", - добавили в вузе.-0-