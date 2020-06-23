У трех объектов неиспользуемого госимущества в Гродно появились новые собственники

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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У трех объектов неиспользуемого государственного имущества в Гродно появились новые собственники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.
Общая сумма от продаж на проведенных комитетом "Гроднооблимущество" аукционах составила Br413459,38.
Новые собственники нежилых зданий в Гродно (по ул.17 Сентября, 59/2 и 59/6, ул.М.Горького, 13) проведут их реконструкцию для размещения объектов общественного назначения.
Информацию о выставленных на продажу объектах недвижимости можно узнать на официальных сайтах Госкомимущества, Гродненского облисполкома и по контактным телефонам 8 (0152) 62-39-23, 62-39-24.-0-