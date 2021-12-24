У Витебского областного объединения профсоюзов новый председатель

24 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня на пленуме совета Витебского областного объединения профсоюзов (ВООП) новым председателем избран Юрий Деркач, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ВООП.

"В этом году профсоюзные ряды пополнили 3 тыс. человек. В Витебской области появилось 308 новых первичных профсоюзных организаций, из них 298 - в негосударственном секторе экономики. Впервые заключено 54 коллективных договора. Профсоюзы области продолжили курс на сохранение стабильности в трудовых коллективах. Благодаря плодотворному сотрудничеству с социальными партнерами появилось 286 новых производств и организаций, на которых создано 850 рабочих мест. Снизился уровень зарегистрированной безработицы. По данным на 1 декабря, он составил 0,2% при предельно допустимом к концу года не более 1%. В качестве безработных на учете состоят 1,2 тыс. человек. Это на 19,7% меньше, чем в прошлом году. Вопрос своевременной выплаты зарплаты на предприятиях остается на контроле профсоюзов и местных органов власти", - отметили в ВООП.

В пресс-службе добавили: по сравнению с аналогичным периодом 2020 года номинальная начисленная среднемесячная зарплата за январь - октябрь выросла на 13,5%. Самая высокая зарплата отмечена в Новополоцке, Витебске, Полоцком и Чашникском районах. Самыми высокооплачиваемыми отраслями оказались IT, химическая промышленность, медицина.

Особое внимание профсоюзы уделяют реализации концепции нулевого травматизма. Технические инспекторы труда профсоюзов за 9 месяцев выявили около 3,7 тыс. нарушений законодательства об охране труда, выдали 487 рекомендаций. Была приостановлена работа 73 единиц оборудования, угрожавшего жизни трудящихся.

В 2022 году областное профобъединение планирует работать над сохранением стабильности в трудовых коллективах.-0-