Убеждения и предупреждения - в Гомеле проводят рейды по безопасности на воде

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года на водоемах Гомельской области погибли 16 человек, в том числе трое детей, сообщил перед началом профилактического рейда по безопасности на воде ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Стартовал совместный рейд подразделений МЧС, ОСВОДа и государственной инспекции по маломерным судам от Гомельской городской спасательной станции, которая была построена в 1959 году. Условия на одной из старейших станций спартанские, терминология - морская, боеготовность - стопроцентная. Есть все необходимое для спасения людей. Постоянно идет вахтенное наблюдение, вдоль буйков дежурят спасатели на лодках, по береговой линии - пешие патрули. Каждое лето в радиусе действия станции, включая Центральный пляж, спасатели сохраняют жизни минимум десяти человекам. Ежедневно здесь проводят время до 7 тыс. отдыхающих.

Официально купаться в Гомеле разрешено в девяти местах. Это Центральный и так называемый Прудковский пляжи, каскады Волотовских озер, Любенский, Роповский и Новобелицкий пляжи.

"Мы не жаримся, а только подрумянимся. Если надо укрыться в тени, подойдем ближе к деревьям, здесь и навесы есть. Народа много, весело", - поделились девушки плюсами отдыха в благоустроенном месте в самом сердце города. По настроению центральный пляж даже в будний день не уступал курортам на черноморских побережьях. Здесь создана инфраструктура для отдыхающих, работают посты ОСВОДа, дежурят спасатели. Есть подъезд для автомобилей экстренных служб. Эти территории под контролем.

Вместе с тем головной болью для спасателей остаются места стихийного отдыха у воды. Практически каждые выходные по оперативным сводкам проходят трагические случаи. В основном люди гибнут в местах, не предназначенных для плавания. Когда воздух прогревается до 32 градусов, горожане устремляются к водоемам. Зачастую их манит красота природы в уединенных местах. "Такой стихийный отдых сложно контролировать. Зачастую он сопровождается употреблением спиртных напитков, что не допустимо у воды. Нарушение этого правила в большинстве случаев становится роковой ошибкой", - рассказал Сергей Костюченко.

Он обратил внимание, что многие отправляются к водоему после рабочего дня или окунаются после долгого пребывания на солнцепеке. Организм каждого человека по-разному воспринимает перепад температур при заходе в воду. В некоторых случаях окунание может привести к трагедии. Спасатель со стажем порекомендовал жителям региона не преувеличивать свои возможности, плавать с запасом сил и энергии. "Ни в коем случае не рисковать, плыть вдоль берега, чтобы в любую минуту стать на ноги. Разумеется, находясь у воды, необходимо соблюдать все правила безопасного поведения", - добавил он.

Отдельный разговор - развлечения. Всевозможные надувные матрасы, круги и другие предметы могут сыграть злую шутку. За много лет работы в ОСВОДе специалист видел массу примеров, как эти приспособления становились причиной гибели людей. Ведь течением матрас с пассажиром быстро уносит на глубину. Кроме того, обязанность каждого родителя, чтобы у ребенка были спасательный житель, нарукавники. "Плюс постоянный контроль за детьми. Гуляя у воды, они должны быть на расстоянии вытянутой руки. Иначе несчастье может произойти за считанные минуты, пока заметившие отсутствие ребенка взрослые в панике будут метаться по берегу. Профилактики не бывает много или мало. Важно донести до человека главное, чтобы он и его близкие остались живыми и здоровыми", - отметил Сергей Костюченко, готовясь раздавать подготовленные информационные памятки по теме.

Когда рейдовые лодки остановились примерно на середине реки, у места одиночных заплывов и ныряния горожанина, тот в первую очередь поинтересовался размером штрафа за купание с моторки. "Просто хотел расслабиться в уединении, а тут такое приключение", - признался Александр.

Госинспектор Гомельского участка государственной инспекции по маломерным судам Владимир Иванов спросил, есть ли у мужчины спасательный жилет, проверил документы на плавсредство, напомнил правила безопасного поведения на воде и объяснил, какое наказание предусмотрено за это нарушение.

Специалисты убедились, что мужчина поднялся на борт и находится в безопасности. Отправляясь далее, вспомнили недавний случай в Речицком районе. На Днепре перевернулась лодка, в которой катались трое взрослых и двое детей. Благодаря спасательным жилетам отдыхающим удалось выбраться на берег без последствий.

Начальник центра пропаганды Гомельского областного управления МЧС Денис Крюк попросил остановиться у берега, где плескались подростки. Дружной командой они вышли из воды. Самостоятельные несовершеннолетние решили окунуться в жару и для этого выбрали запрещенное место. Подполковник внутренней службы не читал нравоучений. Зная, что запретами проблему не решить, он подобрал нужные слова для ребят.

Увидев на берегу озерца через дорогу от микрорайона-новостроя двух мальчиков, Денис Крюк спросил, одни ли они. Те начали звать маму, которая загорала неподалеку в кустах и слушала музыку в наушниках, не заметив, как к детям подплыл катер. Специалисты указали женщине, что так же при случае она не смогла бы услышать и крик о помощи детей, оставленных у воды без присмотра. Эффект шоковой терапии сработал моментально. Однако в других случаях рейдовая группа столкнулась с откровенным непринятием родителями рекомендаций по поводу безопасности их детей. При этом расслаблялись на берегу с помощью спиртного.

"Культура безопасности - это не просто слова. Поэтому и прививать ее необходимо не только посредством бесед и разъяснений. Важно, чтобы родители своим примером показывали, как нужно жить, работать и отдыхать. В таком случае, принимая правила безопасности как данность, ребенок не повторит сценарий чужих ошибок", - резюмировал Денис Крюк.

Метеорологи прогнозируют жаркую погоду и в предстоящие выходные. Рейдовые мероприятия продолжатся по всем районам области. Специалисты просят гомельчан соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов. Чтобы не вышло, что спасение утопающих в собственном легкомыслии - дело рук только работников подразделений МЧС, ОСВОДа, ОВД и других служб.-0-