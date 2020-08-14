Уборка, озеленение, ремонт мебели, пошив изделий - как подрабатывают минские школьники

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторичную занятость учащимся столицы предлагают более 200 объектов, всего около 4 тыс. ребят смогут в этом году подработать в свободное от учебы время. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе активной политики занятости населения управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

"В этом году временная трудовая занятость молодежи организуется с апреля по ноябрь на 203 объектах Минска. На эти цели из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения выделено Br1190 тыс., - рассказали специалисты. - В основном это учреждения общего среднего, а также дополнительного образования детей и молодежи, учреждения профессионально-технического и среднего специального образования. Молодые люди задействованы на работах по уборке и озеленению территорий, ремонту школьной мебели, изготовлению швейных изделий, сувенирной продукции и других".

В течение учебного года ребята от 14 до 16 лет могут трудиться только 2 часа 18 минут в день, до 18 лет - 3,5 часа. На летних каникулах эта продолжительность больше - 4 часа 36 минут и 7 часов соответственно.

С начала года в органы государственной службы занятости населения Минска обратились и трудоустроены 2807 учащихся и студентов.

Комитет по труду, занятости и социальной защите ежемесячно формирует для этой категории перечень свободных рабочих мест. Ознакомиться с ним можно на сайте комитета (www.komtrud.minsk.gov.by). На 1 августа 27 организаций Минска заявили о 227 вакансиях, в том числе 17 - для несовершеннолетних. Им предлагается поработать в бригадах быстрого обслуживания, подсобными рабочими, укладчиками-упаковщиками и т.д. Оплата варьируется от Br375 до Br500.

За помощью в трудоустройстве молодые люди могут обратиться в один из отделов обслуживания граждан управления занятости населения комитета по месту жительства. Отдел обслуживания №1 (ул. Я.Коласа, 69, тел. 216-13-61, 350-13-64) - для жителей Первомайского, Советского и Центрального районов. Отдел обслуживания №2 (пр. Любимова, 14, тел. 379-89-48, 347-89-52) - Московского, Октябрьского, Фрунзенского. Отдел обслуживания №3 (ул. Щербакова, 32, тел. 272-66-41, 300-28-43) - Заводского, Ленинского и Партизанского районов. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, справку, подтверждающую обучение в учреждении образования, трудовую книжку (при ее наличии).-0-