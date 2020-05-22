Уборка трав первого укоса начнется в Витебской области на следующей неделе

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области приступят к уборке трав первого укоса на следующей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

Площадь первого укоса составляет 240 тыс. га. Первыми их заготовку начнут отдельные хозяйства по югу области.

Всего в этом году аграрии региона планируют заготовить 134,3 тыс. т сена, почти 2,3 млн сенажа и 2 млн т силоса.

Продолжается в области сев кукурузы. Этой культурой уже занято 97 тыс. га, или 81% к плану. Практически завершили ее сев в Докшицком районе (98% к плану), вровень идут за ним Толочинский, Лепельский и Чашникский районы - осталось 6% площадей.

Сдерживающим фактором стала для сельчан северного региона дождливая погода, установившаяся на текущей неделе.-0-