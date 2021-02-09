Уборка улиц от снега оказалась одной из самых актуальных тем на прямой линии с Караевым в Гродно

9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При работе с обращениями граждан важно не просто оперативно реагировать и решать проблемы, но и информировать людей о сделанном. Такое мнение сегодня во время прямой линии в Гродненском горисполкоме высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

За два часа на прямую линию поступило около 20 звонков. Обращались жители не только областного центра, но и районов области - Волковысского, Дятловского, Кореличского, Новогрудского, Лидского и других. Кто-то затрагивал глобальные вопросы, а кто-то просил помочь в решении личной проблемы.

В этот раз очень актуальной была тема расчистки улиц, дворов, других территорий от снега. Регион за последние недели пережил несколько серьезных снегопадов. Идет снег и сегодня. "Убрать весь снег одномоментно невозможно. Коммунальные службы работают активно, ни одна единица уборочной техники ни в одном из районов не простаивает. В любом случае обращения не останутся без внимания", - отметил Юрий Караев. При этом он подчеркнул, что и сами люди могли бы внести лепту в уборку улиц и дворов. Так, в предыдущий снегопад сотрудники облисполкома трудились на прилегающей к зданию территории.

Традиционно вопросы касались жилья. В частности, за консультацией обратилась семья с двумя детьми из Гродно: они уже несколько лет стоят в очереди на строительство. В горисполкоме пояснили, что сейчас в городе активно строится жилье. Причем некоторые предприятия для своих работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, строят так называемые дома по себестоимости, где цена квадратного метра на 20-25% дешевле рыночной. Глава семейства по специальности строитель, и в организациях этой отрасли также возводят такие дома.

Городским властям Гродно указали на недобросовестность частной строительной фирмы: люди рассказали, что работы выполнены некачественно и не завершены в положенный срок.

Будут разбираться и с ситуацией в Волковыске. Жильцы одного из домов пожаловались на холод, сырость и промерзание стен. Утеплить должны были раньше, но работы постоянно переносились.

Также обсуждалось патриотическое воспитание молодежи. Пенсионерка из Гродно уверена: в этом деле нужен более комплексный и системный подход.

Во время прямой линии речь шла и о развитии бизнеса, здравоохранении, в том числе проведении плановых операций, улучшении инфраструктуры.

"Порой на местах говорят, что при реагировании на те или иные обращения граждан не нарушили установленные сроки. Это хорошо, но, считаю, необходимо стремиться снимать проблемные вопросы как можно оперативнее. Также немаловажно не просто разрешить ситуацию, но и рассказать человеку о том, что и как делается по его обращению", - отметил Юрий Караев. В целом, подчеркнул он, в регионе работа с обращениями, реагированием на них налажена эффективно.-0-