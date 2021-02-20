Уборка улиц от снега, выделение земель фермерам и отопление - Соловей провел прямую линию

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 40 звонков поступило сегодня на прямую телефонную линию, которую провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Жителей региона интересовал широкий спектр вопросов - от расчистки улиц от снега и расширения парковки у многоэтажного дома до ведения фермерского хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Пенсионер из агрогородка Красное Гомельского района рассказал: после снегопада чистили улицу, ковш снега высыпали под ворота сельчанина. "У меня нет сил его убрать, я инвалид, хожу с тростью", - признался он.

В этом же агрогородке дети по пути в школу примерно 70 м идут вдоль трассы. "Там нет ограждения. Это небезопасно, - поделилась переживаниями еще одна местная жительница. - А после снегопада весь убранный снег сгрузили на дорожку, и теперь школьникам приходится делать тропки по высокому сугробу".

В Васильевке Добрушского района центральную улицу почистили от снега, а те, что на окраине, нет, рассказал в своем звонке местный житель. "Машины выехать не могут. А если нужно будет добраться сюда скорой помощи?" - задался вопросом он.

Не все улицы очищены от снега и в деревне Романовичи Гомельского района, обратил внимание проживающий там мужчина. Особенно это касается тупиковых артерий. В некоторых местах не могут проехать машины по вывозке мусора.

По названным адресам Геннадий Соловей поручил ответственным исправить ситуацию сегодня же.

Сразу шесть звонков поступило от жильцов одного из домов по ул.Оськина в Гомеле. "Наш микрорайон молодой. Инфраструктура еще не развита, и многие родители возят детей в садики, школы в другие микрорайоны, сами ездят на работу. Поэтому автомобиль для нас - не роскошь, а необходимость. Но столкнулись с проблемой. Наш двор тупиковый, полноценной парковки нет. На 144 квартиры всего 50 парковочных мест", - описали ситуацию гомельчане.

Как было отмечено, дом кооперативный, и парковочные места должны быть предусмотрены под каждую квартиру. "Почему этого не было сделано, в чем причина - нужно разобраться. Будем изучать", - ответил губернатор.

Дважды поднимали жители региона вопрос, касающийся отопления. В одной из квартир по проспекту Речицкому в Гомеле перебои с горячей водой начались 6 января этого года. "Горячей воды не было целую неделю. Объяснили, что сгорел насос. Потом вода была чуть теплая. С 11 февраля снова холодная", - посетовал дозвонившийся горожанин.

В ноябре 2020 года с проблемой отопления столкнулись жильцы дома по ул.Первомайской в деревне Новая Мильча Гомельского района. "На первом этаже 15 градусов, до 4-го этажа - градусов 18. Были комиссии. Оказалось, в теплоузле нет давления. На какое-то время отопление наладили. Но затем все настройки снова сбили", - пояснила сельчанка.

Председатель облисполкома поставил задачу перед коммунальными службами и руководителями территорий сегодня же разобраться и принять меры.

Выезжают специалисты ЖКХ по поручению губернатора еще по нескольким адресам. Так, в квартире на 9-м этаже по проспекту Октября с потолка течет вода. "Это проблема не одного года. Раньше летом бывали подтеки, зимой - первый раз. В квартире живет пожилой человек, для которого это всегда стресс. К тому же страдает проводка", - рассказала дозвонившаяся гомельчанка.

Жителей агрогородка Еремино Гомельского района волнует качество воды. "Построили станцию обезжелезивания. Но вода все равно с запахом железа. После наших звонков что-то регулируют, настраивают, но хватает максимум недели на две", - отметила местная жительница.

В доме по улице Сухого была плановая замена лифта. Работы начали в декабре, но лифт еще не запустили. "Вчера включили, сегодня снова не работает. Мы пенсионеры, и нам сложно подниматься на девятый этаж", - пожаловалась гомельчанка.

Обратились на прямую линию к губернатору и два фермера - из агрогородков Урицкое Гомельского района и Судково Хойникского района. Их интересовали возможность выделения земель, другие аспекты. Геннадий Соловей отметил, что к земельным вопросам вернутся весной. "Мы рассмотрим работу фермеров, оценим эффективность их деятельности, чтобы принять конкретные решения", - уточнил руководитель области.

Просили жители региона скорректировать маршруты или расписание движения общественного транспорта в Хойникском, Брагинском районах и Гомеле, поднимали другие темы. Прозвучало в звонках также несколько благодарностей в адрес руководства облисполкома.

Обращения взяты на контроль.-0-