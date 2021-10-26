Уборку кукурузы в Витебской области завершат к 1 ноября

26 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области кукурузу убрали с 86% площадей, занятых этой культурой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

"Все силы сельскохозяйственные предприятия области направили на сбор кукурузы, чтобы завершить эти работы к 1 ноября. Ее аграрии области убрали уже с 72 тыс. га, что составляет 86% общей площади, занятой этой культурой", - рассказали в облсельхозпроде.

Всего собрано около 78 тыс. т кукурузы, в том числе 7,5 тыс. т на зерно. Средняя урожайность по области составила 190 ц/га, а урожайность кукурузы на зерно - 61,6 ц/га.

Практически завершилась и уборка овощей. Картофель, лук и морковь уже собраны с полей. Остаются только позднеспелые сорта капусты, срок сбора которых еще не подошел. Второй хлеб аграрии области собрали с 1746 га. Урожай картофеля составил 53,5 тыс. т, средняя урожайность по области - 307 ц/га.

Как только закончится сбор кукурузы, работники агропромышленного комплекса области перебросят механизаторов и технику на подъем зяби. Доведенный план в 246 тыс. га также планируют осилить к 1 ноября. Тем не менее осенняя вспашка идет и сейчас. По состоянию на 25 октября, вспахано около 71 тыс. га сельхозземель, что составляет 29% от плана.

В облсельхозпроде подчеркнули, что подъем зяби при благоприятных погодных условиях продолжится и в течение ноября, когда основное задание будет выполнено. Таким образом, проведенная осенью масштабная работа на земле даст результат весной и избавит аграриев области от дополнительной работы, а в дальнейшем поможет увеличить общий урожай региона.-0-