Уборку зерновых завершили в трех районах Могилевской области

25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Уборку зерновых культур завершили в трех районах Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

"Завершили уборку Глусский, Кировский и Осиповичский районы. В ближайшее время закончат уборку зерновых в Бобруйском, Быховском и Костюковичском районах", - рассказали в облисполкоме.

На сегодняшнее утро в Могилевской области убрано почти 276 тыс. га зерновых (почти 88% площадей). Средняя урожайность - 34,4 ц/га. Это на 7,4 ц/га выше показателей прошлого года. В Кировском, Круглянском и Шкловском районах урожайность выше 40 ц/га.

"В регионе намолотили более 947 тыс. т зерна. Объемы намолота превышают показатели прошлого года на 187,4 тыс. т", - отметили специалисты.

Из-за поздней весны в области сдвинулось начало уборочной кампании. В прошлом году комбайны вышли в поля в конце июня, в этом - в середине июля. Погодные условия позволяют оперативно проводить уборку урожая. Работы продолжаются.-0-