Учащаяся полоцкой гимназии и студент БГУ стали призерами международного конкурса эссе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призером Международного конкурса эссе стал четверокурсник факультета журналистики БГУ Максим Тютеньков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Диплома II степени он удостоен за работу "С чего начинается Родина?..". В своем эссе студент размышляет о важности сохранения родного языка и поднимает актуальную для белорусского народа тему билингвизма. Научным руководителем выступила заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ Юлия Лукьянюк", - рассказали в пресс-службе.

Также дипломом I степени награждена десятиклассница гимназии №1 им. Ф.Скорины города Полоцка Виктория Кривенок.

Всего для участия в творческом состязании было отобрано более 20 работ из России, Беларуси, Эстонии, Индии, Китая. Мероприятие было посвящено Международному дню родного языка.

Организаторами Международного конкурса эссе выступили Псковский государственный университет, Научно-образовательный центр русского языка и культуры имени Е.А.Маймина, Псковская областная общественная организация "Ассоциация гуманитарной культуры" (Россия). Направлено мероприятие на привлечение внимания молодежи к культурным традициям и национальной идентичности.-0-