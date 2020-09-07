Учащиеся Брестского музыкального колледжа получили собственное общежитие

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский государственный музыкальный колледж имени Григория Ширмы получил собственное общежитие, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк.

"По поручению Президента средние специальные учреждения должны быть обеспечены общежитиями. В 2012 году свое общежитие получил Барановичский музыкальный колледж, в 2017-м - Пинский колледж искусств. Теперь пришла очередь Брестского колледжа им. Г. Ширмы. Нам на баланс 1 июля передали бывшую гостиницу комитета соцзащиты облисполкома. За два месяца за счет областного бюджета сделали текущий ремонт здания", - рассказал Сергей Панасюк.

Общежитие музколледжа разместилось на улице Брестских дивизий. Двухэтажное здание 1918 года постройки является историко-культурной ценностью. Там могут разместиться 136 человек. Для студентов предусмотрены двух- и трехместные комнаты. Четыре номера повышенной комфортности обустроены для педагогов, в том числе приезжих.

"Комнаты обставлены необходимой для учебы и отдыха мебелью, есть холодильники. Кухня и душевые общие, на этаже, - рассказал начальник управления культуры. - Продолжим дооснащать общежитие. На следующий год будут заложены средства для усовершенствования материально-технической базы".

В Брестском музыкальном колледже учатся около 200 человек, примерно половина из них - иногородние.-0-