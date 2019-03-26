Учащиеся гродненских колледжей в марте-апреле благоустроят скверы и зоны отдыха

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся гродненских колледжей и студенты вузов в марте-апреле благоустроят территории городских зеленых зон. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила второй секретарь Гродненского городского комитета ОО "БРСМ" Анна Киселевская.

Трудовая акция в Гродно началась с наведения порядка в лесном массиве по улице Томина. Трудовой десант первички БРСМ лицея строителей №1 очистил зону отдыха от мусора.

Экологическую эстафету подхватит молодежь из музыкального колледжа. Они наведут порядок в зоне отдыха, расположенной за городской больницей №4. Учащиеся торгового колледжа и училища олимпийского резерва поработают на уборке мусора в сквере в районе Фолюш, а молодежь политехнического колледжа высадит там деревья, рассказала Анна Киселевская. Молодежь Октябрьского района Гродно в этом сквере установит сделанные своими руками скворечники.

Молодежь из Ленинского района Гродно наведет порядок на набережной Немана в районе лесопарка "Пышки". Учащиеся гуманитарного колледжа и колледжа имени Счастного приступят к работам уже 27 марта. В течение апреля студенческая молодежь благоустроит территории, прилегающие к общежитиям и учебным корпусам университетов.

Работы будут проводиться в рамках общереспубликанского молодежного проекта "#ЗаДело!". БРСМ этим проектом призывает молодых людей внести свой вклад в наведение порядка на своей малой родине.-0-