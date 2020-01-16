Учащиеся Минска представят свои научные исследования на городской конференции

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXIX Городская конференция учащихся Минска торжественно откроется 20 января в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Главным событием конференции, которая пройдет по 25 января включительно, станет конкурс исследовательских работ учащихся. "Всего было подано 400 заявок, а самих участников мы ожидаем больше - 572. Дело в том, что некоторые работы подготовлены коллективно", - пояснили во Дворце детей и молодежи.

В день открытия в мраморном зале дворца ребята пройдут жеребьевку, которая определит порядок защиты их работ на секциях. Участники подготовили очень разноплановые доклады по широкому спектру учебных предметов. Блеснут знаниями любители наук естественно-математического профиля - математики и информатики, физики, астрономии, химии и биологии, географии. У гуманитариев выбор еще шире: история и обществоведение, русский и белорусский языки и литература, а также несколько иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский.

Торжественное закрытие и вручение дипломов лауреатов состоится 6 февраля в театральном зале дворца.-0-