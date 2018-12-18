Учащиеся в Брестской области помогают устранять последствия снегопада

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области учащиеся учреждений профессионального образования помогают расчищать от снега территории вблизи социально значимых объектов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.

В Брестской области 16-17 декабря прошел обильный снегопад. В западных районах за это время выпала декадная норма осадков. В Барановичах представители лицея строителей предложили помочь справиться с последствиями стихии учреждениям города. Учащиеся и педагоги очистили от снега центральный вход городского онкологического диспансера, пешеходные дорожки, стоянку для машин скорой помощи, подъезд к корпусу рентгеновской и томографической диагностики.

Инициативу подхватили другие учреждения профессионально-технического и среднего специального образования области. В частности, в Барановичах сегодня учащиеся лицеев и колледжей приводят в порядок территорию поликлиники №4, трудятся в парке и мемориальном комплексе "Память". Молодежь Бреста помогает справиться со снегом дошкольным учреждениям.

"Многие учащиеся учреждений профессионального образования являются волонтерами. Увидев, что город оказался в сложной ситуации и не хватает человеческих ресурсов для ликвидации последствий снегопада, ребята предложили свою помощь. При необходимости готовы откликнуться учащиеся и других районов области, в том числе помочь в уборке снега пенсионерам, людям с ограниченными возможностями", - отметила Алла Сенькевич.-0-