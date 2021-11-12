Учащиеся Витебского медколледжа смогут практиковаться на симуляторах в новой лаборатории облбольницы

12 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В областной больнице сегодня открыли лабораторию по отработке навыков на симуляционном оборудовании для учащихся Витебского государственного медицинского колледжа имени академика И.П.Антонова. Мероприятие стало частью празднования 150-летия учебного заведения, передает корреспондент БЕЛТА.

В лаборатории три зала, где одновременно смогут заниматься порядка 30 учащихся. Также здесь будет улучшать навыки средний персонал медучреждений во время курсов повышения квалификации.

"В лаборатории используем технологию симуляционного обучения. Есть высокореалистичные манекены для сестринского ухода, внутрикостного введения, эмитаторы ранений и поражений, тренажеры для сердечно-легочной реанимации с компьютером и электронным контролером. Установлены гинекологические тренажеры, где будущие акушеры смогут проводить манипуляции. Есть тренажер, где учащийся перед началом смотрит видеоурок, отрабатывает все действия, которые записываются на две камеры. Затем он просматривает запись, отмечает ошибки, что нужно улучшить, обсуждает недочеты с педагогом и другими учащимися. На тренажере еще есть режим экзамена для учащихся: они выполняют, а преподаватель онлайн все отсматривает и выставляет оценку", - пояснила руководитель практики медицинского колледжа Жанна Максименко.

На обустройство лаборатории было затрачено около $300 тыс. Деньги выделил Международный банк реконструкции и развития.

Доктор медицинских наук, профессор, член Совета Республики Юрий Деркач отметил: в лаборатории условия приближены к реальности, ребятам, когда они пойдут в стационар, будет проще работать. Благодаря умным манипуляторам будет возможность оценить, правильно ли все сделано, допущены ли ошибки, которые могли бы повлиять на состояние реального пациента. "Такие лаборатории очень важны, чтобы специалист вышел готовым применить свои умения и знания. Здесь сможет отрабатывать новые навыки средний медперсонал учреждений здравоохранения. Это те люди, которые занимаются длительной работой с пациентом по его восстановлению, поэтому лаборатория полностью окупится здоровьем нашего населения", - добавил Юрий Деркач.

В Витебском медколледже сегодня обучают по пяти специальностям: "сестринское дело", "медико-диагностическое дело", "лечебное дело", "медико-профилактическое дело" и "фармация". Сейчас здесь знания получают около 380 человек.-0-

Фото Александра Хитрова