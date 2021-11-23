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23 ноября 2021, 15:39

Учащийся из Витебска завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по физике

Максим Барынин
Максим Барынин
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23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся гимназии №8 Витебска Максим Барынин завоевал для сборной Беларуси золотую медаль на первой международной олимпиаде по физике имени Ахмада Аль-Фергани в Узбекистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В интеллектуальном состязании, которое проходило с 8 по 11 ноября, приняли участие 127 человек из 19 стран. В каждой команде было по 4 участника. Беларусь представляли победители заключительного этапа республиканской олимпиады по физике в 2020-2021 учебном году. По итогам олимпиады жюри определило 56 золотых, серебряных и бронзовых призеров.

В числе обладателей высшей награды и витебчанин Максим Барынин. По признанию молодого человека, задачи на олимпиаде были сложные, но в целом очень сильной конкуренции не было - среди участников одними из наиболее подготовленных были россияне.

Максим Барынин и его педагог Елена Марутько
Максим Барынин и его педагог Елена Марутько

Учащийся каждый день занимается физикой - как в гимназии с педагогом, так и самостоятельно дома. "У меня с детства интерес к этому предмету. Помню, смотрел по телевизору разные документальные фильмы об ученых и думал, что было бы круто делать открытия, как и они. Потом в 9-м классе поучаствовал в олимпиаде по физике, получил на области диплом II степени и понял, что надо развиваться в этом направлении. Пришел к Елене Александровне Марутько и стал заниматься", - поделился Максим. Сейчас он в 11-м классе. Со специальностью для поступления пока не определился, но планирует что-то выбрать по инженерному профилю.

Учитель физики Елена Марутько работает педагогом уже 25 лет после окончания Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова. Ежегодно ее ученики побеждают на финальном этапе олимпиады по учебным предметам в нашей стране. Педагог занимается с такими детьми круглогодично, у них практически нет лета и каникул.

"Максим очень способный и трудолюбивый парень. Сказать, что победа досталась легко, не могу, он много трудился, начиная с 9-го класса. У него индивидуальная программа, которая отличается от школьной. Наверное, по времени занятия учащегося длятся дольше, чем рабочий день взрослого человека. Это колоссальный интеллектуальный труд", - рассказала педагог.

В витебской гимназии №8 она работает второй месяц, но уже сформировала команду 8-классников, ребята младших классов приходят на факультатив. Педагог подчеркнула, что из года в год интерес к физике у детей не пропадает. "Это очень живая наука, поэтому способным ребятам интересно: здесь не просто работа с формулами, но это еще исследования, многое делаем руками. Детей увлекает процесс", - добавила учитель.

Первая международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль-Фергани проходила в смешанном, очно-дистанционном формате и состояла из двух туров: теоретического, на котором участникам предлагались теоретические задачи, и экспериментального с выполнением одного или двух заданий. Оба этапа проводились в разные дни, на задания первого было выделено 3 часа, на выполнение второго тура - 2 часа.

Команда Беларуси завоевала четыре медали. Награды высшего достоинства кроме Максима Барынина принес Платон Винничек из гимназии №14 Гомеля. Обладателями серебряных медалей стали Платон Кастрицкий (Лицей БГУ) и Илья Филатов (гимназия №14 Гомеля). В 2022 году в нашей стране пройдет 52-я международная олимпиада по физике.-0-

Директор гимназии Раиса Грабовская поздравляет с победой Максима Барынина и Елену Марутько
Директор гимназии Раиса Грабовская поздравляет с победой Максима Барынина и Елену Марутько

Максим Барынин с одноклассниками
Максим Барынин с одноклассниками

Фото Александра Хитрова

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Витебск гимназии образование
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