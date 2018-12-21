Учащимся школы-интерната в Бобруйске "Беллесбумпром" подарил мебель

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя "Беллесбумпрома" Геннадий Диковицкий во время акции "Наши дети" посетил Бобруйскую государственную специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха и поздравил детей с наступающими праздниками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
В интернате обучаются и проживают более 100 учеников из разных городов и поселков Могилевской области. Школе, в которой дети пребывают круглосуточно, от концерна предоставлена корпусная и мягкая мебель производства ОАО "Ивацевичдрев".
Концерн "Беллесбумпром" традиционно оказывает поддержку учреждению образования в обновлении и пополнении материально-технической базы. Регулярно выделяется безвозмездная помощь в виде мебели, школьных принадлежностей и других материалов. Помогают учреждению образования и предприятия концерна. Не остаются в стороне ЗАО "Бобруйскмебель", ОАО "ФанДОК" и другие организации.-0-
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