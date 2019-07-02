Участие детей в акции "Беларусь помнит. Помним каждого" важно для связи поколений - мнение

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители Брестского областного объединения профсоюзов сегодня возложили цветы к мемориалу на месте бывшего лагеря для советских военнопленных "Ревир" в Южном городке, передает корреспондент БЕЛТА.

В акции "Беларусь помнит. Помним каждого" приняли участие руководители объединения, специалисты отраслевых обкомов профсоюзов. Многие пришли семьями, с детьми. "Это место - святое. Мы традиционно приходим сюда и 9 Мая, и в День Независимости, возлагаем венки, цветы. Чтобы была связь поколений, берем детей. Это будет им урок памяти", - отметил в беседе с журналистами председатель областного объединения Александр Мурашкин.

Захоронение военнопленных лагеря "Ревир", где в 1941-1942 годах были замучены и расстреляны около 15 тыс. воинов Красной армии, находится под патронажем профсоюзов Брестской области. На месте захоронения установлен новый памятный знак, заменены плиты братской могилы, выполнены подсветка, высажены цветы, обустроен газон. Ежегодно профсоюзные активисты вместе с молодежью наводят порядок во время субботников.

Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергей Сироч пришел на акцию с сыновьями-двойняшками. Никите и Артему по 11 лет. Мальчики уже не раз бывали здесь с родителями, вместе с взрослыми участвовали в субботнике. Из рассказов отца ребята знают о трагедии "Ревира". "Для них это приобщение к нашей истории, воспитание патриотизма. Мы стараемся это прививать детям собственным примером", - сказал профсоюзный активист.

Сыновьям главного специалиста обкома профсоюза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш" Ольги Тарасюк Кириллу и Андрею 12 и 9 лет. Мальчики первый раз посещают "Ревир". "Я рассказываю детям о дедушке - участнике Великой Отечественной войны, объясняю, что мы должны быть благодарны подвигу наших предков за то, что у нас сегодня мирное небо над головой", - поделилась брестчанка.

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные церемонии возложения цветов в предпраздничные дни проходят по всей стране. К акции может присоединиться любой белорус.-0-