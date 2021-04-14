Участие в республиканском субботнике примут почти 300 тыс. жителей Гродненской области

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По предварительным расчетам, участие в республиканском субботнике 17 апреля в Гродненской области примут около 300 тыс. жителей региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.

Во время субботника планируется привести в порядок объекты и территорию населенных пунктов. В центре внимания будут также историко-культурные ценности, мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Значимые объекты есть и в Гродно, и во всех районах области.

Например, в Волковысском районе запланировано наведение порядка в мемориальном комплексе "Шауличи", в Кореличском - в мемориальном комплексе "Звезда". В центральном парке Дятлово приведут в порядок памятник Героям Советского Союза Яну Фогелю и Павлу Петрову, а в Мостовском районе участники субботника благоустроят братскую могилу возле деревни Дубровка.

Местом приложения сил на субботнике станут и исторические объекты - Любчанский и Новогрудский замки, бывшая усадьба Хрептовичей в агрогородке Щорсы. Также участники субботника приведут в порядок парки, скверы, ландшафтные территории. В Ивье, например, заложат сад дружбы с аллеями единства и гостеприимства. Также традиционно во время субботника добровольцы поучаствуют в подготовке к новому сезону детских оздоровительных лагерей.

По предварительными расчетам, в республиканском субботнике на территории Гродненской области примут участие около 300 тыс. жителей. Ориентировочно будет заработано порядка Br750 тыс.

Половину заработанных средств направят Минздраву. Они будут использованы на укрепление материально-технической базы, покупку необходимого медоборудования, а также частичное финансирование закупки вакцины от коронавируса.

Вторая половина останется в распоряжении облисполкома. Эти деньги планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-