Участки для фермерских и подсобных хозяйств, капремонт домов: Соловей провел прием граждан в Корме

17 ноября, Корма /Корр. БЕЛТА/. Вопросы выделения земельных участков для фермерских и подсобных хозяйств, капитальных ремонтов жилых домов поднимали сегодня жители Гомельской области во время прямой телефонной линии и приема граждан, которые провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в Корме.

На прямую линию дозвонилась гомельчанка, которая живет на пр.Космонавтов. "Наш дом на капитальном ремонте с августа. И очень много вопросов. Так, за отопление пришла оплата по Br30, но это очень большая сумма. Стали выяснять, оказывается, неправильно дали показания счетчиков. Воду отключают без предупреждения жильцов", - рассказал горожанка. Губернатор поручил ответственным выехать по адресу и разобраться в ситуации.

Капитальный ремонт дома, состояние дворовой территории - эти темы волнуют жителя Кормы. Он обратил внимание, что другие дома-ровесники и даже младше уже капитально отремонтированы в 2020 году, а дом заявителя до сих пор не приобрел новый облик. Для принятия решения областное ЖКХ промониторит титульные списки по Корме, техническое состояние домов.

Также мужчина посетовал, что на прилегающей территории строится магазин, прокладываемыми дорожками "отрезаются" участки двора. "Раньше у нас было 5 машин, стало 20, даже на проезжей части ставят автомобили. Детям негде поиграть", - уточнил он.

Сельчанин из д.Сосновка Гомельского района планирует развивать подсобное хозяйство. "Купил еще две коровы, а выгона для выпаса и заготовки сена нет", - поделился мужчина. Ему предложили 50 соток за деревней, но, по словам заявителя, там ничего не будет расти, а другой предлагаемый участок далеко.

Развивать подсобное хозяйство намерен также житель деревни Хальч Ветковского района. "У меня 2 коровы, 10 коз, а участок малый. Хочу взять 3 га земли", - отметил мужчина.

Председатель облисполкома поставил задачу местным властям оперативно рассмотреть вопрос выделения участков заявителям.

О выделении земли просил на приеме и речичанин. "Хотел бы вести фермерское хозяйство. Акцент на органическом земледелии. Мне эта тема нравится, вижу перспективы", - признался он. По словам мужчины, всего ему необходимо порядка 80 га - в том числе 25 га под сенокос, 20 га - под зерновые, 10 га - под сидераты. Решение примут после выезда на место.

С вопросом о функционировании ЖСПК обратилась на прием жительница Рогачева. По ее словам, в кооперативе за 20 лет денег на депозите практически не скопилось, работы в доме почти не проводились, есть претензии и к пунктам устава. Заявитель не согласна с назначением нового председателя и считает лучшим выходом, чтобы дом был передан на обслуживание ЖКХ. Как было отмечено, с такой инициативой должны выступить жильцы. Все озвученные нюансы изучат специалисты.

На приеме поднимались и другие вопросы. По каждому даны конкретные поручения.-0-