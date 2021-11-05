Участки дорог в Барановичском и Ляховичском районах ГАИ берет под усиленный контроль

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции проведут 5-6 ноября усиленную отработку дорог на территории Барановичского и Ляховичского районов, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В усиленном варианте будет осуществляться надзор за наиболее аварийно-опасными участками дорог области. Особое внимание инспекторы уделят трассам Р85 Слоним - Высокое и М10 Кобрин - Гомель - граница Российской Федерации.

Рейдовые мероприятия ГАИ пройдут с использованием смешанного контроля. Это значит, что следить за дорожной обстановкой инспекторы будут одновременно на спецавтомобилях и транспортных средствах без специальной окраски, а также с использованием мобильных датчиков контроля скорости.

Профилактическая акция направлена на выявление нарушений правил дорожного движения, по причине которых чаще всего происходят ДТП. В поле зрения правоохранителей будут нерегулируемые пешеходные переходы, улицы населенных пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов на пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. При этом милиционеры ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и на оказание помощи участникам дорожного движения.

Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению бесправников, лихачей, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, а также нетрезвых водителей.-0-