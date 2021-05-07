Участника Сталинградской битвы в Гродно чествовали с оркестром и парадом

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжаются индивидуальные чествования ветеранов. Сегодня с парадом у подъезда и военным оркестром поздравления с Днем Победы принимал почетный гражданин Гродно Григорий Обелевский, передает корреспондент БЕЛТА.

В импровизированный плац превратился двор многоэтажки на проспекте Клецкова. Оркестр Гродненской пограничной группы исполнил марши и популярные военные песни, пограничники прошли для ветерана торжественным маршем. Поздравить Григория Обелевского пришли представители власти, общественных организаций, молодежь. Слова благодарности ветерану высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

Юрий Караев

"Невозможно переоценить вклад ветеранов в нашу мирную жизнь. Мы даже не можем представить, через какие сложнейшие испытания им пришлось пройти. Григорий Обелевский прошел страшнейшие битвы под Сталинградом, Курском, форсировал Днепр. После войны он, будучи пограничником, многие годы охранял рубежи нашей родины, позже два десятка лет преподавал начальную военную подготовку. Люди, с которыми он служил, работал, кому преподавал, видели его живой пример, слышали рассказы о войне. Представляете, какое количество патриотов он воспитал", - отметил Юрий Караев. Он подчеркнул, что ветераны помогают молодым поколениям сохранить память о тех событиях.

Григорий Обелевский отметил, что для него День Победы - и радостный, и грустный праздник одновременно. Он постоянно вспоминает павших боевых товарищей, которые делали все для того, чтобы приблизить Победу.

"Поэтому хочу обратиться к молодежи. Цените мир и свободу на родной земле. Сделайте все, чтобы их сохранить", - отметил ветеран. Он отдельно поблагодарил весь белорусский народ за огромную работу по увековечиванию памяти защитников Отечества. Только в Гродно есть более 60 памятников, обелисков, памятных досок, посвященных героям и участникам войны. Отметил Григорий Обелевский и то внимание, с которым относятся в стране к ветеранам.

Чествования ветеранов в таком формате проходят во всех районах области. К 9 Мая запланированы и другие мероприятия - торжественные собрания, концерты, спортивные состязания. Праздничную атмосферу создают не только в городах и крупных населенных пунктах - выступающие приезжают с программами даже в отдаленные деревни. Основные же праздничные мероприятия в области развернутся 9 Мая. В Гродно главной локацией станет Курган Славы. Здесь будут работать тематические интерактивные площадки, запланирована насыщенная концертная программа. Завершится праздник фейерверком.-0-

Григорий Обелевский и председатель Совета ветеранов Гродненской пограничной группы Федор Павловский

Григорий Обелевский и Глава Администрации Октябрьского района Гродно Олег Белинский

Фото Леонида Щеглова