Участникам "Библионочи" в Полоцке предложат вспомнить лучшее из времен СССР

27 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Участникам проекта "Библионочь" в Полоцке предложат вспомнить лучшее из времен Советского Союза благодаря мероприятию "СССР: взгляд из будущего", которое пройдет в Центральной районной библиотеке имени Ф.Скорины 30 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Анна Поцелуйкина-Врублевская.

Гостей библиотека будет ждать с 18.00 до 22.00. Уже у входа посетители смогут поучаствовать в флешмобе "Игры нашего двора": поиграть в классики, домино и другие игры того времени. Затем их ожидают многогранная интерактивная программа "Советский ликбез" и уютный светский салон "Сквозь призму времени" с викторинами, конкурсами, музыкальными разминками, уроком домоводства, знакомством с музеем.

Традиционной стала работа детской игровой зоны. В этот раз в пионерской комнате "Тимур и его команда" детям предложат попробовать себя в видеовикторине, поработать с интерактивными арт-плакатами и другими экспонатами. Будет работать буфет "Снежинка" и стилизованные фотозоны. Завершающим аккордом библионочи станет музыкальная программа "Ретрошлягер".

"Проект "Библионочь" пользуется неизменным успехом у жителей и гостей города. Участие в нынешней программе позволит вновь окунуться в атмосферу советских времен", - добавила Анна Поцелуйкина-Врублевская.-0-