Участниками фестиваля "Шчырае сэрца" в Могилеве стали около 150 семей

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 150 семей стали участниками фестиваля "Шчырае сэрца", который прошел сегодня на площадке у могилевского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для семей такой праздник - большая отдушина, - сказала главный врач могилевского специализированного Дома ребенка Наталья Александрович. - Для ребят было организовано много активностей: они могли прокатиться на пони и ретро-автомобилях. Работал аквагрим, фотозоны, шоу мыльных пузырей. Спонсорами праздника выступили предприятия, организации и общественные объединения - для ребят подготовили сладкие подарки. Также каждый ребенок получил пряник с символом фестиваля".

Участниками праздника стали семьи, дети которых получают помощь в учреждении здравоохранения.

В Доме ребенка функционируют три отделения. В одном из них живут дети, лишенные родительской опеки, - это 60 воспитанников. Еще одно отделение - паллиативной и хосписной помощи, которую оказывают как в стационаре, так и амбулаторно. Здесь дети получают физиотерапевтические процедуры и реабилитацию, занимаются с логопедами. Третье отделение - раннего вмешательства. Оно начало функционировать год назад. В нем работают с детьми от нуля до 3 лет, у которых на разных этапах выявляются отклонения в развитии.

Инклюзивные праздники "Шчырае сэрца", которые организовывает Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда, в этом году пройдут во всем регионе. До 2 июня в районных центрах для особенных детей состоятся концерты и игры, в которых примут участие более полутысячи ребят. Вчера праздники принимали Быхов и Мстиславль.-0-