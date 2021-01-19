Участниками региональных соревнований "Снежный снайпер" в Гомеле станут 350 юных спортсменов

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19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба пройдут в Гомеле с 21 по 22 января и с 25 по 28 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы состязаний.
Юные спортсмены выйдут на старты на биатлонном комплексе "Сож". За победу поспорят представители 25 команд из всех районов области и Гомеля. Всего соревнования объединят 350 спортсменов.
Участники будут соревноваться в четырех возрастных группах: 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006 и 2004 годов рождения. Им предстоит продемонстрировать скорость, точность, ловкость в спринтерских гонках и смешанных эстафетах.
По итогам областных соревнований сформируют сборную команду, которая представит гомельский регион в феврале на республиканских соревнованиях среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.-0-