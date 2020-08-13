Участниками республиканской ярмарки "Палеская скарбніца" в Мозыре стали около 50 производителей

13 августа, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Около 50 производителей стали участниками XV Республиканской универсальной ярмарки "Палеская скарбніца", которая проходит в Мозыре с 13 по 15 августа, передает корреспондент БЕЛТА.

Ярмарка развернулась на двух площадках - в Городском дворце культуры и на площади им. В.Ленина. Экспонируются продукты питания, одежда и обувь, посуда и домашний текстиль, косметика, парфюмерия, изделия из кожи, кожгалантерея, мебель, техника и т.д. Всего со своей продукцией знакомят около 50 участников. В выставке принимают участие также ремесленники, организации, которые знакомят гостей с культурным наследием региона.

На церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сказал, что на ярмарке представлены товары, производимые в области, которые известны и пользуются спросом не только в стране, но и за ее пределами. Губернатор подчеркнул важность дальнейшего развития производств. "В этом году мы столкнулись с определенными проблемами, которые были связаны с коронавирусом. Мы их преодолели - по итогам семи месяцев прибавляем в ВРП", - сказал руководитель области. Он поблагодарил предприятия за труд и заботу о коллективах.

Генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова отметила, что из-за эпидемиологической ситуации многие из запланированных отделением мероприятий были отменены. "Палеская скарбніца" - первая масштабная выставка в регионе в этом году (в прежнем формате. - Прим. БЕЛТА). На ярмарке мы традиционно ставим задачу - показать бизнес региона, его масштабность", - уточнила она.

По словам председателя Мозырского райисполкома Елены Павлечко, "Палеская скарбніца" ежегодно расширяется, становится ярче и значимее. "В этом году каждый руководитель предприятия вместе с трудовым коллективом постарались внести свою лепту в создание новых видов продукции, новой техники, оборудования", - сказала она.

Программой ярмарки предусмотрено проведение презентаций, дегустации продукции, переговоры с потенциальными деловыми партнерами.-0-