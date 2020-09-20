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20 сентября 2020, 13:43

Участники акции "Минщина культурная - за Беларусь" посетили около 70 предприятий и организаций

Фото из архива
Фото из архива

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 предприятий и организаций посетили участники акции "Минщина культурная - за Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Преподаватели и учащиеся Слуцкой детской школы искусств выступили с концертом на Слуцком сыродельном комбинате, здесь же прошла и презентация учреждения. Представители Крупской детской школы искусств представили свои таланты в Крупском районе газоснабжения, Клецкой школы искусств - на местном производственно-пищевом заводе.

В преддверии профессионального праздника - Дня работников леса - культурная акция прошла в Воложинском лесхозе. На рыбокомбинате "Любань" организовали день открытых дверей, предприятие посетили представители детской школы искусств и районного центра культуры. День открытых дверей прошел и в Столбцовском районном центре культуры.

Дни открытых дверей учреждений дополнительного образования - школ искусств, центров культуры, библиотек - с выездом на местные предприятия прошли в каждом районе столичного региона. Во время визитов организовывались концертные программы с участием любительских коллективов художественного творчества.

Организаторы акции "Минщина культурная - за Беларусь", которая завершается сегодня, ставили задачи поддержать непрерывную систему культурного просвещения через популяризацию белорусского искусства, создать условия для формирования общей культуры и художественного развития детей и молодежи, выявить талантливых исполнителей и коллективы, организовать досуг местных жителей.

Организаторами акции выступили главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, а также отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов.-0-

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