Участники автопробега "Символ единства" почтили память жертв концлагеря Береза-Картузская

3 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Участники автопробега "Символ единства" сегодня уже проехали по территории половины районов Брестской области. В Березе они сделали остановку у памятного знака жертвам концлагеря Береза-Картузская, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники автопробега и присоединившиеся к ним жители Березовского района тепло встретились и пообщались. Затем возложили цветы к обелиску, почтили память жертв концентрационного лагеря. Его узниками в 1934-1939 годах стали люди, которые выражали свое несогласие с польской властью.

Сейчас вокруг памятного знака кипит работа. "Он напоминает нам о страшных временах, когда здесь располагался концлагерь, где были очень жесткие условия для людей. По инициативе Молодежного парламента, который посещал наш район, проводим благоустройство территории. Рядом с обелиском будут установлены дополнительные конструкции. Получится мемориальный комплекс", - рассказал председатель Березовского райисполкома Сергей Бартош. Он добавил, что в одном из зданий так называемых красных казарм создают музейную экспозицию. Она расскажет об истории и быте людей в концлагере Береза-Картузская.

Сегодня эстафету друг другу уже передали Брест, Брестский, Малоритский, Кобринский, Жабинковский, Каменецкий, Пружанский, Ивацевичский и Березовский районы. Дальше автоколонна поехала в Дрогичинский район, оттуда ее путь проляжет в Ивановский и Столинский районы. Уже 4 сентября участники отправятся в Пинск, проедут по Лунинецкому, Ганцевичскому, Ляховичскому, Барановичскому районам и Барановичам.

"Везде нас тепло встречают. Рассказываем друг другу о себе, интересных местах. Чувствуется поддержка людей. Они искренне переживают, как мы проведем ближайшие дни в дороге, стараются подбодрить. Несмотря на то, что сегодня нам удалось увидеть много красивых мест, главным впечатлением остается общение с местными жителями", - подчеркнула одна из руководителей общественного объединения "Патриоты Беларуси" Анна Харута.

Автоколонна в преддверии Дня народного единства объедет всю Беларусь. Каждый из 118 районов передаст участникам именной мешочек с зернами, из которых потом испекут каравай. В Брестской области 3-4 сентября маршрут проляжет через Брест, Барановичи, Пинск и все 16 районов. Затем эстафета перейдет к Гродненской области.-0-

Фото Вадима Якубёнка