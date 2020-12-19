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19 декабря 2020, 18:38

Участники автопробега "За единую Беларусь!" посетили Дворец Независимости

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Участники Республиканского автопробега “За единую Беларусь!" 19 декабря посетили Дворец Независимости, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким необычным стал для них этот вечер, завершающий программу традиционного субботнего автопробега. О том, что инициатива автопробега получила широкое распространение в стране и стала важным объединяющим фактором, свидетельствует география адресов, откуда приезжают участники. Здесь действительно собираются люди со всех регионов страны. Разного возраста. Разных профессий и должностей. Но всех их объединяет любовь к стране, желание сохранить ее красивой и единой, независимой и благополучной.

Именно об этом говорили участники и во время посещения Дворца, любуясь его красотой.

"Нас охватывает чувство гордости за такое великолепие, в котором воплотились лучшие идеи белорусских мастеров, где отражены талант и мастерство белорусов, которыми могут восхищаться как зарубежные гости, так и мы, простые белорусы, - сказала минчанка Наталья Лединская, которая вместе с супругом традиционно участвует в автопробегах, поддерживая сильную и независимую Беларусь. - Мы за Президента, за суверенную страну".

Около ста человек - автомобилисты, их семьи, друзья, знакомые - были самыми главными в этот вечер гостями во Дворце Независимости. Вначале одна группа, а потом вторая смогли побывать практически во всех залах, где проходят важные мероприятия.

Экскурсии по Дворцу Независимости - это, конечно же, увлекательное событие, наполненное эмоциями от увиденного и услышанного. А тем более накануне Рождества и Нового года. Ведь это своего рода сопричастность к тем масштабным мероприятиям, встречам, многие из которых входят затем в историческую летопись независимой Беларуси.

Дворец Независимости действительно символизирует независимость Беларуси и здесь сконцентрированы история, национальные традиции нашего молодого суверенного государства.-0-

Участник автопробега "За единую Беларусь": единство страны - наш приоритет

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