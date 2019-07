Участники детского конкурса "Славянского базара в Витебске" совершили сладкое путешествие

Кондитерская фабрика "Витьба" – современное предприятие, имеющее традиции и богатую историю. На протяжении 30 лет продукция витебских кондитеров радует как взрослых покупателей, так и самых маленьких сладкоежек, делая их жизнь слаще. Вот и в эти дни "сладкая" фабрика приняла у себя в гостях участников детского музыкального конкурса Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Предприятие посетили представители 21 страны: Великобритании, Ирландии, Азербайджана, Индии, Израиля и других.

Среди многочисленных гостей кондитерской фабрики "Витьба" была и представительница Беларуси – Ксения Галецкая, которая спела на национальном отборе "Грай" и "Back in the USSR" из репертуара The Beatles. в оригинальной аранжировке.

Увлекательное и познавательное путешествие на "Витьбу" для желанных гостей началось у входа фабрики, где их с большим удовольствием встречал дружелюбный веселый великан всеми любимых бисквитных пирожных Snow Max. Ребята смогли окунуться в атмосферу сказочной страны "Витьба", погрузиться в волшебный мир производства сладостей и даже поучаствовать в этом процессе.

Юные артисты посетили вафельный цех, где увидели этапы изготовления вафельных рулетиков "Витьба", вафель "Витоша" и вафельных трубочек "Трубочкин" – от замеса теста до фасовки. Все были поражены красотой и технологичностью производства, напоминавшего кадры из фильма о шоколадной фабрике Вилли Вонка. А затем продегустировали продукцию, только что сошедшую с конвейера.

Здесь каждый желающий мог вдоволь насладиться любимыми лакомствами, подружиться с очаровательным великаном Snow Max. Переполненные эмоциями и восторгом юные артисты танцевали и пели! Так что сегодня с гордостью можно отметить, что продукция фабрики выходила с конвейера под мощную волну удовольствия, фееричного настроения и зажигательных песен и танцев талантливых участников Международного фестиваля искусств.

Юные таланты по достоинству оценили сладкую продукцию фабрики "Витьба", особенно НОВИНКУ этого лета – вафельные батончики Zumba с посыпками из натуральных тропических фруктов "Апельсин" и "Банан" и серию "Витьба Black" – привычные вафли и снеки с самой непривычной окраской.

Замечательным завершением сказочного путешествия для конкурсантов стали сладкие подарки и не только…

С фабрики ребята уехали в отличном настроении и с массой положительных и незабываемых эмоций!

