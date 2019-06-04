Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета "Пламя мира" завершает свое путешествие по Могилевской области в Бобруйске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Факел с огнем II Европейских игр гостил в этом крупном промышленном центре Беларуси два дня, с 3 по 4 июня. Факелоносцами выступили известные бобруйчане, среди которых певец и композитор Руслан Алехно, олимпийские чемпионы по гребле на каноэ Александр и Андрей Богдановичи, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса гиревики Вячеслав Хоронеко и Евгений Лось.

Эстафета прошла по центральным улицам Бобруйска от главной городской площади имени Ленина. Финалом первого дня стал праздничный концерт у семитысячной "Бобруйск-Арены".

Сегодня огонь II Европейских игр побывал на предприятиях "Красный пищевик", "Белшина" и СПК "Гигант" в Больших Бортниках.

После Могилевской области, где эстафета проходила с 30 мая, эстафету огня II Европейских игр примет Гомельский регион.

Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь спортивного форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото дирекции II Европейских игр