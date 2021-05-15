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15 мая 2021, 20:34

Участники инклюзивного творческого центра в Могилеве получили поздравления с Днем семьи

15 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Участники инклюзивного творческого центра "Территория людей" в Могилеве принимали подарки и поздравления в Международный день семьи от депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольги Петрашовой и Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

Уникальный проект "Территория людей" реализуется в областном центре с 2018 года благодаря инициативе могилевчанки Алеси Цумаревой при поддержке депутата и местных властей. Он помогает людям с инвалидностью преодолеть психологические барьеры, поверить в свои силы, научиться зарабатывать и быть полезными обществу. У Алеси вторая группа инвалидности, поэтому девушка сама столкнулась с проблемой трудоустройства. Теперь она ломает сложившиеся в обществе стереотипы и помогает другим людям найти свое призвание.

"Наша инициатива позволяет занять людей с ограниченными возможностями, пройти им трудовую реабилитацию для дальнейшего трудоустройства, - отметила она. - Мы реализуем продукцию, сделанную их руками, в сувенирной лавке, которая успешно функционирует в рамках этого проекта. Здесь широко представлены декупаж, вышивка, керамика, швейные изделия, украшения и многое другое. Вторым направлением работы стало функционирование учебного центра, где мы проводим мастер-классы и семинары, обучаем новым ремеслам и оказываем помощь в продвижении своей продукции".

Сегодня Ольга Петрашова - частый гость инклюзивного центра, где ее ласково называют "мама Оля". Она знает всех воспитанников "Территории людей" поименно и принимает постоянное участие в жизни проекта. В Международный день семьи она тепло поздравила всех с праздником и вручила подарки - сладости и продуктовые наборы, а также передала от Белорусского союза женщин материалы для декоративно-прикладного творчества.

"Главным результатом совместной работы местных органов власти, парламентариев, общественности и личных инициатив стала реабилитация и включение наших граждан, имеющих категорию инвалидности, в полноценную жизнь общества. Они должны чувствовать себя комфортно и быть востребованными в государстве, - подчеркнула депутат Палаты представителей. - В свое время функционирование такого центра в Могилеве стало уникальным проектом не только для города, региона, но и страны. И сегодня мы видим результат его работы и всячески поддерживаем его воспитанников".

Также Ольга Петрашова подчеркнула, что в стране создана хорошая законодательная база по социальной и трудовой интеграции лиц с ограниченными возможностями, которая постоянно совершенствуется: принята новая редакция закона "О государственной помощи семьям, воспитывающим детей", утверждена Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития и др. "Все вышеперечисленное приближает нас к мировым стандартам в сфере инклюзивного образования, - заключила она. - А на примере реализации идей проекта "Территория людей" можно говорить о том, что в Могилевской области успешно внедряются инклюзивные программы".-0-

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