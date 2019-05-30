Участники из 19 районов Витебской области соберутся на спартакиаде "Сельские игры"

30 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Областная спартакиада "Сельские игры-2019" состоится в Поставском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Мероприятие пройдет с 31 мая по 2 июня на площадках спортивно-туристического комплекса "Озерки". Его участниками станут более 600 сельских жителей в возрасте от 18 лет, представляющие сборные команды Бешенковичского, Браславского, Верхнедвинского, Витебского, Глубокского, Городокского, Докшицкого, Дубровенского, Лепельского, Лиозненского, Миорского, Поставского, Россонского, Сенненского, Толочинского, Чашникского, Ушачского, Шарковщинского и Шумилинского районов.

Программа состязаний включает соревнования по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, легкой атлетике, выступления в гиревом спорте, прохождение полосы препятствий. Запланированы также конкурс походных блюд и представление визитных карточек команд. Победители будут определены в общекомандном зачете по сумме баллов.

Организаторы - Витебский областной учебно-методический центр физического воспитания населения, Поставский райисполком.-0-