Участники из Беларуси и России обсудят особенности мировых культур на видеоконференции ГГУ

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная видеоконференция "Культура - это пятое умение", организованная Гомельским государственным университетом имени Ф.Скорины, пройдет 17 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая кафедрой межкультурных коммуникаций и международного туризма ГГУ им. Ф.Скорины Татьяна Починок.

На форуме научные работы презентуют представители белорусских и российских университетов. Всего к дискуссии подключатся более 60 участников. Основной акцент в докладах будет сделан на социокультурных особенностях одной из мировых культур. Речь пойдет об особенностях менталитета, ценностных ориентациях, вербальном и невербальном поведении, этикете, традициях и обычаях различных стран. География исследований широка - от Норвегии до Австралии, от Израиля до Таиланда.

Участники получат опыт межкультурной коммуникации на английском языке, усовершенствуют навыки работы в команде, а также приобретут знания о социокультурных особенностях мировых культур.-0-