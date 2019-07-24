Участники научного лагеря в Витебской области займутся поиском биотехнологических инноваций

24 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Поиск инновационных решений на основе современных биотехнологий для повышения качества жизни предстоит участникам молодежного научного лагеря TALENAVITA CAMP, который открывается 24 июля на базе оздоровительного центра "Жемчужина" в Лепельском районе (Витебская область), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе СООО "Нативита".

Летний научный лагерь проводится второй год подряд по программе "Таленавита" по инициативе фармацевтической компании СООО "Нативита" при поддержке РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и Витебского государственного медицинского университета. Сейчас путевки для участия в лагерной смене получили 25 студентов 2-4 курсов вузов со всех областей Беларуси. Они прошли серьезный отбор, важным этапом которого стали эссе претендентов. Примечательно, что трое ребят из прошлогодней смены на этот раз будут работать в лагере в качестве волонтеров и помогать студентам в создании проектов на тему "PRO здоровье: биотехнологии для качества жизни".

"Биотехнологии - это новая эра, пока не изученная до конца, которая требует нового подхода, нового мышления, нового поколения, так как инновационные решения появляются не только в области онкологии и аутоиммунных заболеваний, но и в неврологии и даже психиатрии. Именно поэтому мы выбрали такую тему для проектной деятельности участников лагеря и постарались создать научную площадку, где молодые таланты могут проявить себя и получить бесценный опыт работы и общения с признанными экспертами", - отметил исполнительный директор СООО "Нативита" Владимир Сычев.

Студенты проведут в TALENAVITA CAMP десять дней, которые посвятят поискам инновационных решений на основе биотехнологий, направленных на повышение качества жизни и сохранение здоровья людей. Итогом научной смены станет разработка и защита командных проектов, оценивать которые будут эксперты ведущих научно-исследовательских центров Беларуси и Эстонии.

Кроме командной работы в лагере предусмотрены занятия с экспертами, мастер-классы и тренинги, научные дебаты, а также дополнительные курсы по ораторскому искусству и защите презентаций. TALENAVITA CAMP предоставит молодым талантам уникальную возможность общения с экспертами-практиками из сферы медицины, науки, IT. Среди них заведующий лабораторией абдоминальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова доктор медицинских наук Андрей Шмак, Лауреат государственной премии в области науки и техники доктор биологических наук Александр Чиркин, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной диагностики и биотехнологии Института биоорганической химии НАН Беларуси кандидат химических наук Дмитрий Дормешкин, инженер-программист лаборатории математической кибернетики Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Анна Карпенко и другие. Всего с ребятами будут работать 18 экспертов.

Организатором программы по поддержке талантливой молодежи "Таленавита" выступает научно-производственная фармацевтическая компания СООО "Нативита" и медико-фармацевтический кластер "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты". Ее целью является объединение экспертов в науке и бизнесе для подготовки подрастающего поколения к высокотехнологичному будущему.-0-