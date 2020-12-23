Участники новогоднего автопробега посетят детские соцучреждения Минской области

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с 24 по 26 декабря в формате автопробега пройдет благотворительная акция "Дети Минщины. За мир! За стабильность! За Беларусь!" Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Миноблисполкома Инна Короленок.

"Дети - приоритет государственной социальной политики. Они нуждаются в особой поддержке и заботе, - сказала пресс-секретарь. - Перед зимними праздниками решили посетить детские социальные объекты, чтобы подарить сиротам и детям с ограниченными возможностями приятные эмоции и позитивные впечатления".

Участие в благотворительной акции примут представители структурных подразделений Миноблисполкома, областных организаций, отраслевых профсоюзов, а также все неравнодушные жители региона. "Участники акции в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей вручат социальным учреждениям и их воспитанникам множество приятных подарков", - добавила Инна Короленок.

В программе автопробега - посещение социальных учреждений в Руденске, Червене, Городее, Копыле, Молодечно и Вилейке. Участники акции подарят домам и школам-интернатам бытовую технику и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря, канцелярские принадлежности, воспитанникам вручат сладкие подарки и игрушки.-0-