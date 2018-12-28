Участники новогоднего областного праздника посмотрели сказку к 1000-летию Бреста

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в Центре молодежного творчества сегодня состоялся областной новогодний праздник, участниками которого стали 350 детей, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашения на праздник, который проводится во время акции "Наши дети", получили ребята из всех районов Брестской области. Это дети из приемных, опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, победители олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов и фестивалей различного уровня, школьные активисты. Гости посмотрели сказку "Магический кристалл", подготовленную творческими коллективами ЦМТ. Спектакль посвящен грядущему тысячелетию Бреста и рассказывает об истории древнего города.

С Рождеством и Новым годом детей поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он пожелал ребятам крепкого здоровья и успехов в учебе. "Мы должны помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. И акция предоставляет нам еще одну такую возможность", - подчеркнул он.

Для дошкольников и учащихся учреждений образования Брестской области организуют более 1 тыс. праздничных мероприятий.

"Традиционно акция привлекает множество добровольцев. Присоединяются коллективы организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели", - отметил начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий.-0-