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25 сентября 2020, 08:09

Участники проекта "Властелин села" заложат семейную аллею в Витебске

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Победители и участники сельскохозяйственного проекта "Властелин села" разных лет заложат дубовую аллею в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Событие состоится 26 сентября в 10.00 в городском парке 1000-летия и станет частью программы областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі", который в этом году принимает Витебск и Витебский район. Мероприятие соберет 16 супружеских пар из 13 разных уголков Витебской области. Право первым посадить семейное дерево доверено семье Зубко из Поставского района, которая в нынешнем году победила в республиканском проекте. У Елены и Александра подрастают двое детей, а в ближайшее время ожидается пополнение, поэтому основную нагрузку по посадке именного дуба возьмет на себя глава семейства.

К колоритным участникам, облаченным в национальные костюмы с нагрудной лентой "Властелин села", присоединятся молодожены Андрей и Ксения Бровко. Им единственным организаторы позволили другую форму - свадебные наряды, ведь в этот день молодые люди заключат брак, а посадка дуба станет важным символичным событием, знаменующим начало их совместной жизни. "Это наши активисты из Первомайского района Витебска, поэтому мы пошли навстречу желанию ребят. Более того, благодаря им появилась идея разработать сельскохозяйственный проект под городскую семью. Возможно, в следующем году будем что-то реализовывать", - отметили в БРСМ.

По окончании закладки аллеи все пары примут участие в красочном шествии тружеников села области.-0-

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Витебск Витебская область Дажынкi праздник сельское хозяйство
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